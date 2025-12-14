PŚ w Klingenthal. O której skoki w niedzielę? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Domen Prevc z gigantyczną przewagą wygrał pierwszy konkurs Pucharu Świata w niemieckim Klingenthal. W sobotę dwukrotnie lądował za rozmiarem skoczni i aż o 25,5 pkt wyprzedził drugiego Stefana Krafta. Podium uzupełnił Philipp Raimund. Niestety w czołówce znów zabrakło Polaków. Najlepszy z nich - Kacper Tomasiak, choć po pierwszej serii był 5., ostatecznie skończył zawody na 18. pozycji. W niedzielę nadarzy się jednak szansa na rewanż.

Polacy skaczą w Klingenthal. W niedzielę druga szansa

Skoczkowie 14 grudnia na Vogtland Arenie będą rywalizowali raz jeszcze. Do rozegrania są kwalifikacje oraz drugi konkurs indywidualny. Wśród uczestników zobaczymy sześciu Polaków: Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Pawła Wąska.

W piątek cała szósta w komplecie przeszła przez kwalifikacje, a dzień później do czołowej "30" awansowało czterech Biało-Czerwonych. Poza Tomasiakiem punktowali także 20. Kamil Stoch, 25. Maciej Kot i 28. Piotr Żyła. Teraz polscy kibice liczą na więcej, bo skocznia w Klingenthal była dla nas bardzo szczęśliwa. W przeszłości wygrywali na niej Kamil Stoch, Krzysztof Biegun, a także nasza drużyna.

Mimo wszystko trudno oczekiwać, by Polacy włączyli się do walki o podium. Faworytami pozostają Słoweńcy i Austriacy. W niezłej dyspozycji są także Niemiec Philipp Raimund i Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Skoki narciarskie. Puchar Świata w Klingenthal. Kiedy i gdzie oglądać kwalifikacje i konkurs? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Klingenthal rozpoczną się o godz. 14:30. Można je będzie obejrzeć w Eurosporcie 1 oraz na platformie internetowej HBO Max. Z kolei sam konkurs zaplanowany jest na godz. 16:00. Transmisja dostępna będzie na kanałach TVN, Eurosport 1 i na platformie HBO Max. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnych wyników na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.