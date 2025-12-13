Powrót na stronę główną

Oto główny winowajca kompromitacji Legii. "Okazało się, że jest dramat"

Legia Warszawa przeżywa kompromitujący sezon. Zdaniem Konrada Fersztera ze Sport.pl winny tego stanu rzeczy jest przede wszystkim jeden człowiek. - Dla mnie głównym winowajcą tego, co się w Legii dzieje jest Dariusz Mioduski. To on doprowadził do tego, że Legia na początku roku nie miała dyrektora sportowego. Michał Żewłakow został zatrudniony w 85. dniu tego roku - rozpoczął wyliczanie w programie To jest Sport.pl.
Już w 2022 roku kibice Legii Warszawa zakomunikowali prezesowi Dariuszowi Mioduskiemu, jak widzą jego przyszłość w Legii Warszawa
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Legia Warszawa jako jedyny polski zespół nie ma już szans na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji, a spotkaniem z Noah (1:2) pogrzebała szansę na to, by mecz z Lincoln Red Imps miał jakąkolwiek znaczącą stawkę. Temat warszawskiego klubu zdominował najnowszy odcinek programu "To jest Sport.pl", w którym gośćmi Kacpra Sosnowskiego byli Konrad Ferszter i Jakub Kosecki. Zdaniem Fersztera winnym obecnego stanu w Legii jest przede wszystkim jeden człowiek.

Zobacz wideo To oni są winni kompromitacji Legii? "Klubowi byłoby łatwiej bez tej osoby"

- Dla mnie głównym winowajcą tego, co się w Legii dzieje jest Dariusz Mioduski. To on doprowadził do tego, że Legia na początku roku nie miała dyrektora sportowego. Michał Żewłakow został zatrudniony w 85. dniu tego roku. Przez trzy miesiące Legia pozostawała bez planu na ten sezon, a kiedy już zatrudniła Michała Żewłakowa, była tak naprawdę pod ścianą. Trzeba było zdecydować co z Goncalo Feio, potem szukać nowego trenera - zaczął Ferszter.

- Zatrudnienie Edwarda Iordanescu zajęło Legii 22 dni. Dzisiaj obecnie - ja sobie tutaj taką kartkę hańby Legii wypisałem, bo bardzo dużo jest tych liczb - dzisiaj jest panowie 42. dzień bez trenera, po zwolnieniu Edwarda Iordanescu. I ostatnie zdanie: 149. dni Legia w tym roku kalendarzowym była albo bez dyrektora sportowego, albo bez trenera. To jest ponad 40% roku kalendarzowego. To jest w ogóle jakiś absurd. Mi się to w głowie nie mieści - kontynuował.

- Dariusz Mioduski dzisiaj wygląda na człowieka, który przez lata zatrudniał na chwilę trenerów, zwalniał kolejnych. Zresztą dyrektorów sportowych też było kilku. Trochę to wygląda tak, jakby doszedł do wniosku - zobaczymy, co się dzieje, jak nie będzie dwóch najważniejszych osób w pionie sportowym. Ojej, szok. Okazało się, że jest dramat. Że się nie da ani bez dyrektora sportowego, ani bez trenera. Wydaje mi się, że dzisiaj Legii byłoby łatwiej bez prezesa - zwłaszcza takiego - jestem tego pewien. To, co się dzieje, to jest absurd - skwitował Konrad Ferszter.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!