O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać skoki w Klingenthal? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy skoczkowie narciarscy rywalizują w zawodach Pucharu Świata w Klingenthal. W piątkowych kwalifikacjach wzięli udział: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek oraz Piotr Żyła. I to z powodzeniem.

Kiedy skoki narciarskie? O której dzisiaj Puchar Świata w Klingenthal?

Wszystkich sześciu zobaczymy bowiem w pierwszym konkursie indywidualnym. Najlepiej spisał się Żyła, który był 21., a w czołowej trzydziestce byli jeszcze Stoch, Kot i Tomasiak. Szczęście dopisało Wąskowi, zakwalifikowanemu z 48. pozycji.

W eliminacjach najlepszy był Philipp Raimund, który wyprzedził lidera klasyfikacji generalnej PŚ Domena Prevca oraz Ryoyu Kobayashiego (trzecie miejsce w "generalce"). A niespodziewanie na siódmym miejscu uplasował się Kazach Danił Wasiljew. Dopiero 13. był Anze Lanisek, wicelider PŚ.

Mimo wszystko prawdziwym sprawdzianem dla faworytów będzie sobotni start. Zmagania na niemieckiej skoczni rozpoczną się od serii próbnej, zaplanowanej na godz. 14:45. Tuż po jej zakończeniu odbędzie się konkurs.

O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie obejrzeć skoki w Klingenthal? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIKI]

Sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal rozpocznie się o godz. 15:45. Transmisję TV przeprowadzą TVN i Eurosport 1 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisach HBO Max oraz Player (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

