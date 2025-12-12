Fenomenalny lot Polaka w Klingenthal. 18-latek znów najlepszy

Puchar Świata w skokach narciarskich po dwóch latach przerwy wrócił do Klingenthal. W piątek o godz. 19:30 na Vogtland Arenie (HS 140) odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego. Wcześniej jednak odbyły się dwie sesje treningowe.

Fenomenalny lot Wąska nie dał mu czołówki. 18-latek znów najlepszy z Polaków

Ze skoczną zapoznali się wszyscy reprezentanci Polski, jakich zabrał ze sobą trener Maciej Maciusiak. W pierwszym treningu najlepiej z naszych zaprezentował się Kacper Tomasiak, co w tym sezonie powoli staje się regułą. 18-latek uzyskał 126 m, co przełożyło się na 19. miejsce. Jeszcze bardziej imponującą próbą popisał się Paweł Wąsek. Poszybował aż o 10 m dalej - na 136 m. Mimo to zmagania skończył jedno miejsce niżej (na 20.). Za Tomasiakiem znalazł się, ponieważ miał znacznie więcej odjętych punktów za wiatr, a do tego ruszał z wyższego najazdu (o trzy belki).

Niestety oprócz nich w czołowej trzydziestce znalazł się jeszcze tylko jeden Polak. Chodzi o Macieja Kota, który skoczył 129,5 i zajął lokatę. Dawid Kubacki był 31. (127,5 m), Kamil Stoch - 36. (125,5 m), a Piotr Żyła - 40. (121 m). Najdalej ze wszystkich pofrunął Jan Hoerl. Austriak wyraźnie przebił wszystkich i lądował poza rozmiarem skoczni (na 142 m). Dzięki temu z przewagą 5,6 punktu wyprzedził drugiego Philippa Raimunda (134 m). Pół metra mniej od Niemca uzyskał trzeci Domen Prevc.

Drugi trening dla Prevca. Wyraźna poprawa Stocha

W drugim treningu Paweł Wąsek trafił już znacznie gorsze warunki. Przy słabiutkim wietrze pod narty skoczył tylko 124 m. Dało mu to 31. miejsce. Zdecydowaną poprawę zaliczył za to Kamil Stoch. Niezłe 131,5 m sprawiło, że został najwyżej sklasyfikowany z Polaków. Był 16. Wyprzedził nawet Kacpra Tomasiaka (126,5 m ), który znalazł się tuż za nim. Dawid Kubacki (123 m) i Piotr Żyła (125 m) zajęli zaś kolejno 34. i 37. pozycje. Niestety zaledwie 119,5 m uzyskał Maciej Kot, przez co skończył trening dopiero na 44 miejscu.

Najdłuższą próbą tym razem popisał się Timi Zajc. Słoweniec uzyskał 140,5 m. Mimo to treningu nie wygrał, bo o 7,2 pkt pokonał go jego rodak Domen Prevc, mimo że skoczył metr krócej. Podium uzupełnił Austriak Manuel Fettner (138 m).

Wyniki 1. treningu:

1. Jan Hoerl 142 m

2. Philipp Raimund 134 m

3. Domen Prevc 133,5 m

4. Manuel Fettner 135.5 m

5. Timi Zajc 139 m

...

19. Kacper Tomasiak 126 m

20. Paweł Wąsek 136 m

24. Maciej Kot 129,5 m

31. Dawid Kubacki 127,5 m

36. Kamil Stoch 125,5 m

40. Piotr Żyła 121 m

Wyniki 2. treningu:

1. Domen Prevc 139,5 m

2. Timi Zajc 140,5 m

3. Manuel Fettner 138 m

4. Anże Lanisek 135,5

5. Kristoffer Eriksen Sundal 140,5

...

16. Kamil Stoch 131,5 m

17. Kacper Tomasiak 126,5 m

31. Paweł Wąsek 124 m

34. Dawid Kubacki 123 m

37. Piotr Żyła 125 m

44. Maciej Kot 119,5 m

Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 19:30. Sobotni konkurs (13 grudnia) zaplanowany jest z kolei na 15:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.