PŚ w Klingenthal. O której dziś skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy skoczkowie narciarscy kontynuują rywalizację w Pucharze Świata. Po rywalizacji w Wiśle, gdzie w drugim konkursie indywidualnym rewelacyjnie spisali się Kacper Tomasiak (piąte miejsce) i Piotr Żyła (siódma pozycja), zawodnicy przenoszą się do Klingenthal.

Puchar Świata w Klingenthal. Kiedy skoki narciarskie?

Do Niemiec trener Maciej Maciusiak zabrał ze sobą dwóch wcześniej wspomnianych skoczków, a poza nimi: Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska oraz Macieja Kota. W porównaniu do startów sprzed Wisły brakuje Aleksandra Zniszczoła, który jednak od początku sezonu rozczarowuje.

Aktualnie najwyżej z Polaków w klasyfikacji generalnej PŚ jest Tomasiak, będący na 14. pozycji, a w Top 30 są jeszcze Stoch (21.) oraz Żyła (22.). Liderem zestawienia jest Domen Prevc, wyprzedzający Anze Laniska i Ryoyu Kobayashiego.

Rywalizacja o kolejne punkty rozpocznie się już w piątek 12 grudnia. Tego dnia najpierw odbędzie się oficjalny trening, zaplanowany na godz. 17:30. Niedługo po nim ruszą kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego.

O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać Puchar Świata w Klingenthal? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIKI]

Piątkowe kwalifikacje w Pucharze Świata w Klingenthal rozpoczną się o godz. 19:30. Transmisję TV przeprowadzi Eurosport 1 (kanał płatny), a stream online będzie dostępny w serwisach HBO Max oraz Player (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

