Philipp Raimund i Felix Hoffmann - to zdecydowanie dwaj najlepiej spisujący się Niemcy na początku tego sezonu w Pucharze Świata w skokach. Ten pierwszy wywalczył dotychczas 314 punktów i jest na czwartym miejscu w PŚ. Natomiast Hoffmann z 241 punktami zajmuje siódmą pozycję. Na dwóch pierwszych miejscach są Słoweńcy: Domen Prevc (470 punktów) i Anze Lanisek (438.).

Ważna decyzja w kadrze Niemiec

Niemieckie media poinformowały w środę, że doszło do ważnej zmiany w składzie pierwszej drużyny skoczków. Odsunięty od niej został trzykrotny medalista olimpijski - Karl Geiger. 32-letni skoczek nie wystąpi w najbliższych dwóch konkursach Pucharu Świata, rozegranych właśnie w Niemczech (Klingenthal). Jego miejsce zajmie Luca Roth. Oprócz niego w Klingenthal skakać będą: Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Pius Paschke oraz Andreas Wellinger.

- Karl wykorzysta te dni na doskonalenie swojej techniki skoków wspólnie z trenerem Maxem Mechlerem - powiedział trener kadry Niemiec - Stefan Horngacher.

Geiger w dwóch ostatnich zawodach w Wiśle nie awansował ani razu do konkursu głównego. Dwa razy odpadł w kwalifikacjach (odpowiednio 56. i 54. miejsce).

"Geiger zmaga się obecnie z ogromnym problemem nowego sprzętu i ostatnio kilkukrotnie nie udało mu się nawet awansować do drugiej rundy. W Wiśle 32-latek dwukrotnie nie zakwalifikował się do zawodów" - pisze Sport1.de.

"Jeszcze większą porażkę poniósł w Wiśle Karl Geiger, który podobnie jak w piątek nie zakwalifikował się do zawodów, zajmując 54. miejsce. W Pucharze Świata zdarzyło mu się to tylko cztery razy w ciągu 13 sezonów, a teraz dwa razy w ciągu jednego weekendu" - dodał niemiecki "Sport".

Sam Geiger tłumaczył swoje skoki po konkursie w Wiśle.

- To nawet nie jest problem skoczni czy warunków. Bardzo lubię to miejsce. Udawało mi się oddawać tutaj dobre skoki, a publiczność jest świetna. Kiedy skaczesz źle, to skaczesz źle na każdej skoczni. Dziś znowu pojawiły się te same problemy, co w poprzednich konkursach. Nie wiem, jak sobie z nimi poradzić i to trudny czas. Musimy coś zrobić. Może zmienić coś w treningach, a może powinienem wrócić do Pucharu Kontynentalnego. Nie wiem. Musimy o tym porozmawiać ze sztabem - mówił dla skijumping.pl.

Geiger w tym sezonie dotychczas zdobył zaledwie 12 punktów i jest dopiero 40. w klasyfikacji Pucharu Świata. Tuż przed nim jest Paweł Wąsek. Niemiec wyprzedza zaledwie dziewięciu zawodników z tych, co zdobyli chociaż punkt. W siedmiu dotychczasowych konkursach Geiger tylko dwa razy awansował do drugiej serii.

Relacja na żywo z konkursów w Klingenthal na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Kwalifikacje do pierwszych zawodów rozpoczną się w piątek, 12 grudnia o godz. 19.30. Konkurs odbędzie się w sobotę o godz. 15.45. W niedzielę start kwalifikacji o godz. 14.30, a konkurs półtorej godziny później.