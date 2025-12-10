Gwiazdor skoków został ojcem. Wiadomo, kiedy powróci do rywalizacji

32-latek w znakomitym stylu rozpoczął sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach. Podczas pierwszego konkursu w Lillehammer zajął miejsce na podium, a w następnym był piąty. Z kolei w Falun odniósł 46. triumf w konkursie PŚ w karierze. Dzięki temu zrównał się w ich liczbie z legendarnym Mattim Nykanenem, a więcej wygranych w historii (53.) ma tylko rodak Krafta, Gregor Schlierenzauer.

REKLAMA

Zobacz wideo Gorąco wokół polskich skoków. Chodzi o skład na igrzyska

Kraft wraca na skocznię tuż po narodzinach córki. Zobaczymy go w Klingenthal

Od pierwszego dnia sezonu zimowego wiadomo było jednak, że Kraft na jakiś czas opuści rywalizację w Pucharze Świata. Powodem była zaawansowana ciąża jego żony. Skoczek pragnął być przy narodzinach dziecka, dlatego kibice nie zobaczyli go podczas konkursu w Ruce, a także ostatnio w Wiśle.

We wtorek Kraft przekazał na Instagramie radosną wiadomość o narodzinach córki. "Witaj na świecie nasza mała księżniczko. Wszyscy są zdrowi, a my jesteśmy przytłoczeni miłością" - napisał w poście, do którego dołączył dwa urocze zdjęcia. W pierwszym dłonie jego oraz jego żony obejmują stopy noworodka. Drugie to rysunek przedstawiający bociana na nartach w czepku siostry położnej. Już bardziej symbolicznie się nie dało.

Za niedługo Kraft będzie musiał jednak zostawić w domu żonę z dzieckiem i powrócić do swoich obowiązków. Austriacki Związek Narciarski (OESV) w środę podał skład swojej kadry na Puchar Świata w Klingenthal, który odbędzie się w dniach od 12 do 14 grudnia. Wśród sześciu skoczków wyznaczonych na konkursy indywidualne znalazło się także nazwisko Krafta, który w klasyfikacji generalnej zgromadził 234 punkty i zajmuje 8. miejsce. Poza nim na niemieckiej skoczni spośród Austriaków zobaczymy Daniela Tschofeniga, Jana Hoerla, Stephana Embachera, Manuela Fettnera oraz Jonasa Schustera.