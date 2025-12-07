623 dni musieli czekać polscy kibice, by znów w najlepszej "10" konkursu Pucharu Świata było dwóch naszych zawodników. W niedzielę na skoczni w Wiśle Kacper Tomasiak zajął piąte miejsce (129,5 i 125 - nota 270.3), a Piotr Żyła, który po pierwszej serii był wiceliderem, został sklasyfikowany na siódmej pozycji (129,5 i 125 - 268.4). Dobrze spisał się też Maciej Kot, który był 14. (127,5 i 124 - 258.1).

Oto skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Klingenthal

Tylko dwaj Polacy byli w najlepszej "30" w obu konkursach w Wiśle. To Tomasiak oraz Żyła. W jednym z dwóch konkursu punkty do klasyfikacji generalnej PŚ zdobyli Maciej Kot, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wszyscy czekali na informację, kogo trener Maciej Maciusiak zdecyduje się zabrać na kolejne zawody Pucharu Świata - w niemieckim Klingenthal (HS 140).

Pewniakami byli Tomasiak i Żyła, którzy zdecydowanie najlepiej spisali się w Wiśle. Pytanie brzmiało, kto do nich dołączy. Ostatecznie trener Maciusiak zdecydował, że do Niemiec pojadą Żyła, Tomasiak, a także Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki oraz Maciej Kot. Aleksander Zniszczoł będzie walczył w Pucharze Kontynentalnym w Ruce. Taką informację podał niecałe trzy godziny po zakończeniu niedzielnego konkursu w Wiśle Polski Związek Narciarski w serwisie X.

Weekend ze skokami w Klingenthal rozpocznie się w piątek 12 grudnia. Tego dnia o godz. 19.30 zaplanowane są kwalifikacje do pierwszego konkursu, który rozpocznie się w sobotę o godz. 15.45. W niedzielę odbędą się kwalifikacje (godz. 14.30) i drugi konkurs (godz. 16).

Rok temu konkursy w Klingenthal zostały odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych. Dwa lata temu dwa razy triumfował Niemiec Karl Geiger.

