Tomasiak sprawił sensację! Oto miejsce Polaka w klasyfikacji generalnej PŚ

Pierwsze dwa dni zawodów w Wiśle nie szły po myśli polskich skoczków. W piątkowych kwalifikacjach odpadł Kamil Stoch, a dzień później najwyższą pozycję zajął 14. Piotr Żyła. Ciężko było o szukanie pozytywów.

Niedzielne kwalifikacje przyniosły lepsze wiadomości dla reprezentantów Polski. Do konkursu awansowało aż siedmiu Biało-Czerwonych. Nie wszystko poszło jednak pozytywnie - szokująco odpadł Dawid Kubacki, a upadek, całe szczęście niegroźny, zaliczył Adam Niżnik.

Pierwsza seria przyniosła kolejne bardzo dobre wieści. Fantastycznie skoczył Piotr Żyła - 129,5 metra dało mu pozycję wicelidera! Wyprzedził go jedynie Ryoyu Kobayashi. W czołówce pojawił się również Kacper Tomasiak. Najmłodszy i najrówniej skaczący w tym sezonie reprezentant Polski na półmetku zajmował piątą pozycję. Do drugiej serii awansowali również 15. Maciej Kot, 22. Kamil Stoch oraz 28. Jakub Wolny. Ta sztuka nie powiodła się za to Aleksandrowi Zniszczołowi i Klemensowi Joniakowi.

Najlepszy konkurs sezonu

W drugiej serii o kilka miejsc awansował Wolny, ale swoją pozycję pogorszył Stoch. Swoje zrobił Maciej Kot, po drugim dobrym skoku awansował na czternastą lokatę. Po naprawdę dobrym występie w Wiśle można się spodziewać, że wywalczył sobie miejsce w kadrze na kolejne konkursy Pucharu Świata.

Kacper Tomasiak potwierdził, że rewelacyjnie wytrzymuje presję. Zapunktował w każdym konkursie w karierze, a w Wiśle po raz pierwszy zajął miejsce w pierwszej dziesiątce - był piąty. Wicelider po pierwszej serii, Piotr Żyła, skoczył jednak zdecydowanie zbyt słabo, by utrzymać miejsce w ścisłej czołówce - ale zajął i tak bardzo dobre, siódme miejsce.

Puchar Świata po Wiśle

Konkurs wygrał Domen Prevc, po skutecznym ataku z czwartej lokaty. Wygrał również wczoraj, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi, który przegrał ze Słoweńcem o 0,9 punktu, a podium uzupełnił Phillipp Raimund.

Świetny występ Kacpra Tomasiaka sprawił, że 18-latek awansował na 14. miejsce w generalce. Spory awans zaliczył również Piotr Żyła, który jest już tuż za Kamilem Stochem. Pierwsze punkty w tym sezonie Macieja Kota spowodowały, że zajmuje on 37. pozycję w Pucharze Świata.

Klasyfikacja generalna po niedzielnym konkursie w Wiśle: