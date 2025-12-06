Żyła upadł i zalał się krwią. Sceny w Wiśle

"Dość kuriozalnie zapowiada się niedziela w Wiśle. Przerwa między pierwszą a drugą serią konkursu skoków będzie trwała aż 40 minut…" – poinformował kilka dni temu reporter Eurosportu Kacper Merk.
Wpis Merka na platformie X wywołał mnóstwo reakcji.
Część kibiców stara się podejść do sprawy ze zrozumieniem, ale część denerwuje się, że podczas gdy telewizje mające prawa do pokazywania i skoków, i biathlonu zadbały o swój interes, kibice na skoczni im. Adama Małysza będą marznąć, czekając na finałową serię nie kilkanaście minut, tylko aż 40.
Z całym szacunkiem do fanów, którzy kupili bilety, jeszcze ważniejsze jest czy tak długa przerwa nie odbije się na skoczkach. Pewnie wszyscy pamiętamy bardzo nieprzyjemny konkurs, jaki w Wiśle odbył się w 2019 roku.
W Wiśle można skakać albo bardzo wcześnie rano, albo dopiero późnym popołudniem – to powtarzali wówczas wszyscy. Ale TVP kierowana przez Jacka Kurskiego naciskała z całych sił, żeby drugi konkurs inauguracji sezonu 2019/20 zaczął się o godzinie 11.30.
- Skakanie w godzinach południowych niesie tu ze sobą największe ryzyko, warunki termiczne są wtedy bardzo trudne – mówiła nam Agnieszka Baczkowska w pokonkursowej rozmowie. Tamtej niedzieli wszyscy opuszczaliśmy teren skoczni niby zadowoleni, bo trzecie miejsce zajął Kamil Stoch. Ale przede wszystkim baliśmy się o Piotra Żyłę.
W pierwszej serii konkursu rozgrywanego na siłę, w kompletnie niestabilnych warunkach wietrznych, jeden z najlepszych skoczków świata upadł przy lądowaniu. Wszystko wyglądało dramatycznie – Żyła przez kilkanaście sekund nie dawał znaku życia, na skoczni zapadła absolutna cisza, którą z czasem zaczęły przerywać przekleństwa i ponaglenia ze strony kibiców martwiących się, że skoczek może potrzebować pomocy szybciej, niż ją dostaje.
Gdy tylko Żyła się ocknął, zerwał się na równe nogi i uciekł ratownikom medycznym. Z całą zakrwawioną twarzą przeszedł błyskawicznie obok strefy dla dziennikarzy i – jak relacjonował później Maciej Kot – zamierzał jechać na górę skoczni, na drugą serię.
Ta druga seria się odbyła, ale już bez Żyły, który się do niej po prostu nie dostał, bo skoczył za krótko. I trzeba powiedzieć, że ta druga seria trochę uratowała zawody. W pierwszej rundzie mieliśmy totalną loterię – jedni skoczkowie dostawali podmuchy wiatry pod narty przekraczające nawet 2 m/s, innym wiało w plecy z uśrednioną prędkością 1 m/s. To generowało tak wielkie różnice w rekompensatach, że niektórym skoczkom odejmowano po 20 punktów od noty, a innym dodawano po 10. Oczywiście jak zawsze w tak nierównych, niesprawiedliwych, warunkach system przeliczników nic nie dawał, bo co przykładowemu Markusowi Eisenbichlerowi po rekompensacie, gdy spadł na 73. metr? Albo czy ruszający z belki zaraz po nim Robert Johansson zmartwił się, że odjęto mu jakieś punkty, gdy pofrunął sobie na 130,5 metra?
Żyła startował w trudnych warunkach – w locie walczył z wiatrem, który wciskał go w zeskok. Żyłował skok – dociągnął do 119. metra. I zaraz za nim runął w wyniku złego, zbyt późnego lądowania. - Tak, Piotrek popełnił błąd przy lądowaniu, ale oczywiście gdyby nie wiatr, to byłoby mu zdecydowanie łatwiej wylądować – komentowała dla nas Agnieszka Baczkowska. Szefowa tamtego Pucharu Świata przyznawała, że po pierwszej serii decyzja o zakończeniu konkursu wisiała na włosku. Nie doszło do tego, bo wtedy poprawiły się warunki. Druga runda była już w miarę sprawiedliwa. Ale i tak po pierwszej pozostał ogromny niesmak.
- Z doświadczenia wiem, że tutaj z reguły da się skakać koło dziewiątej rano. Potem od 10-11 rozkręca się wiatr i dopiero po południu można skakać - mówił Aleksander Zniszczoł. – Niestety, z tego, co wiem, przeszkodziła nam nieco Eurowizja – dodawał.
Skoczkowie starali się być delikatni, natomiast kibice wprost winili za wszystko TVP. Nawet za upadek Żyły, choć tu naprawdę decydujący był błąd zawodnika.
W 2019 roku pierwszy konkurs w Wiśle odbył się o godzinie 16, natomiast drugiego dnia o 16 zaczynał się finał dziecięcej Eurowizji w Gliwicach. Dominik Senkowski ze Sport.pl próbując ustalić, czy to prawda, że ze względu na konkurs piosenki skoki odbywały się o nietypowej porze, skontaktował się z Markiem Szkolnikowskim. Ale ówczesny dyrektor TVP Sport nie chciał się wypowiadać na ten temat.
- Nie ukrywam, że czas transmisyjny ma duży wpływ na godzinę rozpoczęcia konkursów. Gdyby decydował sport, konkurs zacząłby się o innej godzinie – mówiła nam natomiast Baczkowska. - Byłam tu kierownikiem zawodów już wiele razy, ale tak trudnego konkursu do przeprowadzenia jeszcze nie miałam – dodawała.
Na szczęście szybko wydobrzał ten, który wyglądał na najbardziej poszkodowanego po tamtej nietypowej niedzieli w Wiśle. Żyła dowcipkował w mediach społecznościowych, że zaliczył klasyczny telemark na nosie. Wtedy był już po badaniach, które na szczęście nie wykazały żadnych poważnych urazów – obyło się nawet bez wstrząśnienia mózgu, choć w pierwszej chwili wszyscy mieliśmy wrażenie, że skoczek uderzył głową w zeskok tak mocno, że po prostu nie wie, co się dzieje.
- Piotrek źle wylądował, uderzył głową o zeskok, nie zdążył nawet wyciągnąć rąk – opisywał Adam Małys, wówczas dyrektor ds. skoków narciarskich w PZN-ie. - Ma rozcięty łuk brwiowy, chyba też wargę – dodawał były mistrz.
- Wyglądało to bardzo nieciekawie i dalej wygląda, bo ma obtartą skórę i to się będzie długo goiło. Nic poważnego się jednak nie stało. Nie ma złamań, są obtarcia – komentował lekarz kadry polskich skoczków, dr Aleksander Winiarski. - To nie była utrata przytomności - dodawał, zaskakując, bo wszyscy myśleliśmy, że na co najmniej kilkanaście sekund Żyła stracił przytomność. - Był w amoku, nie wiedział, co się stało – wyjaśniał lekarz.
Obyśmy teraz w Wiśle nie oglądali podobnych scen. Wierzmy, że zaskakująca decyzja dotycząca wydłużenia przerwy w zawodach ze względu na prawa telewizyjne nie odbije się na jakości konkursu i przede wszystkim nie wpłynie na bezpieczeństwo skoczków.
Na niedzielę w Wiśle zaplanowano kwalifikacje (o godzinie 12.55) i dopiero po nich zawody (ruszą o 14.25). Transmisje w TVP i Eurosporcie, relacje na żywo na Sport.pl.