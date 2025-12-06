Ależ deklasacja w Wiśle! Żyła najlepszy z Polaków

Seria próbna w Wiśle nie przyniosła dobrych wieści dla polskich kibiców. Najlepszy z Biało-Czerwonych Maciej Kot zajął dopiero 22. miejsce. Potem już w pierwszej serii zawodów w obecności sześciu tysięcy widzów miał sporego pecha. Skoczył 120,5 metra (117 punktów) i zajął 31. miejsce, a do najlepszej "30" zabrakło mu zaledwie 0,3 punktu! O pechu mógł też mówić Paweł Wąsek (122 metry i 116.3 punktu), bo jemu brakło tylko jednego punktu.

Dobre skoki Piotra Żyły

Awans do drugiej serii wywalczyło trzech Polaków, ale żaden z nich nie był w najlepszej "10". Najlepszy Piotr Żyła był 17. (123,5 metra - 122.6 punktu), Dawid Kubacki 20. (123 - 121.9). Spore oczekiwania były przed skokiem najmłodszego w naszej drużynie, rewelacji tego sezonu - Kacpra Tomasiaka. 18-latek skoczył 122 metry (118 punktów) i po pierwszej serii był 27. Wygrał ją Słoweniec Domen Prevc (aż 136 metrów, nota 140.6), który wyprzedzał Niemca Philippa Raimunda (129 - 136.3) i Austriaka Daniela Tschofeniga (129,5 - 135.2).

W drugiej serii znów najdalej skakał z Polaków Piotr Żyła. Skoczył w ładnym stylu 126,5 metra, dodano mu aż 8 punktów za niekorzystny wiatr. W efekcie Polak zajął ostatecznie 14. miejsce - najlepsze w tym sezonie (dotychczas najwyżej był na 19. pozycji).

Konkurs wygrał Domen Prevc przed Raimundem i Ryoyu Kobayashim. Dwaj pierwsi mieli dużą przewagę nad konkurencją. Słoweniec wyprzedził Niemca o 6,8 punktu, a Raimund - Japończyka już o 12,2 punktu.

Drugi konkurs w Wiśle rozpocznie się o godz. 14.25. Kwalifikacje zaplanowane są na 12.55. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najlepsza "10" konkursu w Wiśle:

Domen Prevc 136 i 130 (286.2) Philip Raimund 129 i 130,5 (279.4) Ryoyu Kobayashi 130,5 i 123 (267.2) Anze Lanisek 129,5 i 123 (265.8) Felix Hoffmann 125,5 i 126,5 (265.7) Daniel Tschofenig 129,5 i 121,5 (265.3) Kristoffer Eriksen Sundal 124,5 i 127 (264.5) Stephan Embacher 124,5 i 126 (261.2) Naoki Nakamura 125 i 127,5 (256.9) Valentin Foubert 124 i 126,5 (256.8)