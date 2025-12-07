Adam Małysz otwarcie opowiedział o swojej wierze. Nie jest katolikiem

W Wiśle funkcjonuje kilka kościołów ewangelickich, a większość mieszkańców miasta należy właśnie do tej religii. Małysz także się do nich zalicza. W przeciwieństwie do żony, Izabeli, która jest katoliczką. Para wzięła ślub w 1997 roku, a ceremonia miała charakter ekumeniczny.

Izabela Małysz w programie "Druga strona medalu" wyemitowanym na antenie TVN Style mówiła: - Dla nas wiara nigdy nie była powodem do podziału i jakichś różnic. Może dlatego, że tolerancja do wiary była wpojona od najmłodszych lat, ja nie widzę różnicy, czy ktoś jest katolikiem, ewangelikiem czy też innego wyznania.

Adam Małysz w wywiadzie dla PAP-u w pełni podzielał zdanie małżonki: - Pod względem wiary nie było i nie ma u nas jakiegoś podziału. Żyjemy w pełnej harmonii. W Wiśle można spotkać bardzo dużo mieszanych par, małżeństw. Fajnie jest, gdy dwóch księży odprawia nabożeństwo ekumeniczne. Czuje się wtedy, że między wiernymi nie ma podziału.

Córka Małyszów dorastała w wierze katolickiej

W tym samym roku, gdy Małyszowie wzięli ślub, na świecie pojawiła się ich córka, Karolina. Małżeństwo postanowiło, że zostanie ochrzczona jako katoliczka.

- Mój świętej pamięci dziadek był ewangelikiem i zawsze podkreślał, że w większej części dziecko wychowuje matka, dlatego dziecko powinno być tej samej wiary, co mama - opowiadała po latach Izabela Małysz.

Karolina Małysz-Czyż w 2021 roku zawarła związek małżeński. Pod względem przynależności religijnej, wydarzyła się wtedy taka sama historia, jak w przypadku jej rodziców, gdyż jej partner Kamil należy do wspólnoty luterańskiej. Ceremonia ślubna nie miała jednak charakteru ekumenicznego.

- Chcieliśmy mieć ślub ekumeniczny, ale ksiądz ewangelicki nie dał rady udzielić nam ślubu akurat w tym dniu. Dlatego wzięliśmy ślub w kościele katolickim - opowiadała Karolina Małysz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.