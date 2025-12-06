"Nienawidzę tych pytań. Są głupie". Kobayashi wprawił dziennikarza w osłupienie

29-latek ma swój świat, który dalece odbiega od naszego postrzegania stereotypowego reprezentanta Japonii. W życiu prezentuje więcej luzu od swoich rodaków, a jego chęci do pracy nie raz były kwestionowane. Nawet przed tym sezonem sporo mówiono o tym, że Ryoyu znów może być najlepszy, ale jeżeli znajdzie w sobie odpowiednią motywację.
Kobayashi pomimo wspomnianego luzu prezentuje też specyficzne podejście do mediów. Zwykle stara się ich unikać, a dłuższe wywiady z nim należą do rzadkości. Tak było i tym razem, bo chociaż Marcin Hetnał ze Skijumping zadał mu trzydzieści pytań, to jesteśmy przekonani, że ich rozmowa nie trwała nawet trzech minut. Polecamy jej całość do przeczytania, ale poniżej znajdziecie fragmenty.
Kobayashi nieco dłużej porozmawiał na temat ostatniego pytania, a właściwie propozycji zabawy w wybranie jednej z dwóch zaproponowanych przez dziennikarza odpowiedzi. Przy czym i tak dokonał tego w swoim stylu.
- Nienawidzę tych pytań. Są głupie. Zawsze mnie pytają, czy lubię sushi czy ramen. Nie chcę na nie odpowiadać. Zawsze są głupie - skomentował Japończyk.
W piątek Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu w Wiśle. Tym samym Japończyk przerwał passę skoczków z Austrii, którzy do tej pory wygrywali wszystkie serie kwalifikacyjne w tym sezonie.
Sobotni konkurs indywidualny rozpocznie się o godz. 14:45. Relacja tekstowa na żywo będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.