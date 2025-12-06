PŚ w Wiśle. O której skoki narciarskie w sobotę? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Sezon 25/26 w Pucharze Świata rozkręca się coraz bardziej. Za nami pięć konkursów indywidualnych, po których liderem klasyfikacji generalnej PŚ jest Słoweniec Anze Lanisek, który zdobył 356 punktów i wygrał dwa ostatnie konkursy w Falun i Ruce. Teraz rywalizacja skoczków przenosi się do Wisły na skocznię im. Adama Małysza. Tam trener Maciej Maciusiak może skorzystać z tzw. kwoty krajowej, dzięki której w kwalifikacjach może wystąpić większa liczba Polaków.

Puchar Świata w Wiśle. Pięciu Polaków z awansem, Stoch poza konkursem

W piątkowy wieczór odbyły się kwalifikacje do sobotniego konkursu w Wiśle. Łącznie na skoczni zobaczyliśmy dziesięciu Polaków, ale awans do konkursu wywalczyło tylko pięciu z nich. Mowa o Kacprze Tomasiaku, Piotrze Żyle, Dawidzie Kubackim, Pawle Wąsku i Macieju Kocie, z czego najwyżej był Żyła, który zajął trzynaste miejsce. Sporym zaskoczeniem był brak awansu Kamila Stocha, który po skoku na odległość 118,5 m zajął 51. pozycję.

Kwalifikacje w Wiśle wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który zdeklasował konkurencję, skacząc na 133. metr. Kobayashi wyprzedził Austriaka Daniela Tschofeniga i Francuza Valentina Fouberta. W poprzednim sezonie w Wiśle Kobayashi kończył konkursy poza podium - wtedy wygrywali je Daniel Tschofenig i Pius Paschke.

- Na pewno w kwalifikacjach ponieśliśmy straty. Największa to Kamil Stoch, który od początku piątkowych serii nie był sobą. Widać to napięcie, że bardzo chce. Było to troszeczkę spóźnione na progu. Nie był to Kamil Stoch z innych prób. Dużo kontroli sprawia, że wszystko się sypie. W locie i przy lądowaniu. Walczył do samego końca, ale brakowało paru punkcików - mówił trener Maciusiak w rozmowie z portalem skijumping.pl.

Puchar Świata w Wiśle. Gdzie i kiedy obejrzeć zawody?

Konkurs indywidualny w ramach Pucharu Świata w Wiśle rozpocznie się w sobotę o godz. 14:45. Transmisję z zawodów przeprowadzi Telewizja Polska, a konkurs będzie można obejrzeć w TVP 1, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja tekstowa na żywo będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

