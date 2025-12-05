Powrót na stronę główną
Cała Polska widziała, co stało się w Wiśle. "Jest mi wstyd..."
- Jest mi trochę wstyd - mówi o konkursach Pucharu Świata kobiet w Wiśle szef zawodów Andrzej Wąsowicz. Polacy zostali zmuszeni przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) do organizacji zawodów w środku tygodnia. Efekt? Wydane pół miliona złotych na pustki, przez które najlepszym zawodniczkom na świecie robi się przykro. Za swoje podejście do wiślańskich konkursów obrywa szef światowych skoków, Sandro Pertile.
Sandro Pertile i pustki wokół skoczni w Wiśle na zawodach PŚ kobiet
- Pertile po tym tekście już się do mnie w ogóle nie odezwie - powiedział Wąsowicz, widząc, że spisujemy jego szczere stanowisko o Włochu i decyzjach FIS. Polskim działaczom po tym, co działo się przez ostatnie dwa dni w Wiśle, nie jest wygodnie. A także przez to, że obrywają nie za swoje działania. 

W piątek podczas zawodów kobiet na skoczni i tak było nieco lepiej niż dzień wcześniej. Teraz obserwowało je kilkadziesiąt osób. Wcześniej było ich maksymalnie kilkanaście, a czasem do policzenia kibiców wystarczały nawet palce obu rąk.

To renomie polskich skoków nie przystoi. Przecież uważa się nas za potęgę w tym sporcie, a naszych kibiców za jednych z najbardziej oddanych, wręcz zwariowanych. Skoki kobiet nie są tu jednak na tyle popularne, żeby zachęcić fanów do płacenia za bilety, a przede wszystkim do przyjazdu do Wisły w ciągu tygodnia i to w godzinach, kiedy wielu nie wróciło ze szkół czy pracy. Pozostał żal - choćby dlatego, że w ostatnim okresie Polki swoimi dobrymi wynikami udowadniają, że zasługują na obecność kibiców pod skocznią.

Najlepsze skoczkinie świata zdziwione. "Przykro widzieć takie obrazki w Polsce"

Dlaczego trzeba było przeprowadzić wiślańskie konkursy w czwartek i piątek? Początkowo FIS chciał je zmieścić w planach na weekend i bezpośrednio przed zawodami skoczków. To jednak niemożliwe logistycznie i organizacyjnie: pomieszczenie wszystkich na obiekcie w tym samym czasie byłoby bardzo trudne. Wiosną FIS i Polski Związek Narciarski toczyły o to niemalże wojnę podczas spotkań podkomitetów FIS w Pradze. Sandro Pertile otwarcie groził Polakom wyrzuceniem Wisły z kalendarza PŚ skoczków. Ostatecznie udało się utrzymać zawody, a FIS wymusił na organizatorach dołączenie także konkursów skoczkiń - niestety, w ciągu tygodnia, zupełnie przed rywalizacją mężczyzn.

Efekt był łatwy do przewidzenia - zupełne pustki wokół skoczni i brak zainteresowania kobiecymi skokami. - Nas nikt z FIS nie pyta, gdzie i kiedy byśmy chciały skakać. My się dostosowujemy do tego, co FIS postanowi - mówiła Pola Bełtowska. Przyznała, że fajnie byłoby startować w Wiśle w sobotę i niedzielę, a nie w czwartek i piątek. - Fajnie jest, jak ktoś się nami interesuje, wtedy jest dodatkowa motywacja - dodała. - Tak, dopiero co byłyśmy z Polą wysoko w Falun [na 10. i 14. miejscu] i miałam nadzieję, że w Wiśle pojawi się trochę więcej kibiców, ale nie jestem rozczarowana, że jest ich tu niewielu. Może jak kiedyś zaczniemy wygrywać, to ludzie będą wypełniali trybuny - oceniła z nadzieją Anna Twardosz.

Kibiców na zawodach w Polsce brakowało na skoczni nie tylko naszym zawodniczkom. - To trochę smutne, że nie było tu zbyt wielu osób. To pewnie ze względu na fakt, że skaczemy w ciągu tygodnia, kiedy wszyscy muszą być w pracy - mówiła ze zrozumieniem Niemka Katharina Schmid. - Szczerze mówiąc, przykro widzieć takie obrazki w Polsce. Tu zawsze pojawiają się wielkie tłumy, a tym razem jest inaczej, także niż podczas Letniego Grand Prix. Tylko co możemy zrobić? To FIS decyduje o tym, kiedy będziemy skakać. Niestety tak wyszło. Zawsze lepiej skakać w weekend, kiedy możemy się tu poczuć naprawdę mile widzianymi i startować dla wielu kibiców - wskazała Nika Vodan ze Słowenii.

Szef Pucharu Świata kazał to zrobić, a później się chował

Jak na to, co się działo w czwartek i piątek w Wiśle reaguje Polski Związek Narciarski? Prezes Adam Małysz już wcześniej pytał dziennikarzy, czy może nie odpowiadać na pytanie o frekwencję w trakcie konkursów kobiet. Gdy zobaczył to, na co zapowiadało się już, zanim pojawiliśmy się w Wiśle, raczej nie był zaskoczony. Za to wyraźnie nie pasuje mu, że trzeba było zmarnować na tę wizerunkową katastrofę pół miliona złotych.  

- Gdyby to były dni wolne od nauki, na pewno dałoby się wypełnić trybuny uczniami. Ale czy takimi metodami należy ratować to, co tu się odbyło? - pytał po piątkowym konkursie szef zawodów zajmujący się skocznią w Wiśle Andrzej Wąsowicz. - Trochę jest mi wstyd. Frekwencja na zawodach kobiet nie była zadowalająca już na północy Europy, a tu działacze FIS zmusili nas do przeprowadzenia wszystkiego w ten sposób. To były fajne zawody, dziewczyny skaczą, poziom jest, ale widzę, że one też to przeżywają i przykro im jest, że wokół skoczni są pustki - wskazał prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego.

Na pytanie, czy rozmawiał z dyrektorem Pucharu Świata Sandro Pertile, który na skoczni wyglądał, jakby unikał dziennikarzy, odpowiedział: "Nas też chyba unika". Gdy zasugerowaliśmy, że można go zapytać, po co organizować takie zawody, Wąsowicz stwierdził, że Włoch "nie odpowie". - Zauważyłem, że patrzy na nas z prezesem Adamem inaczej. W czwartek przyszedł się przywitać, ale to nie było serdeczne. Dla nas, organizatorów, to wyzwanie, żeby przeprowadzić te konkursy. Mówimy przecież otwarcie o wydaniu tego pół miliona złotych więcej przede wszystkim na nagrody, które nie są tanie - zaznaczył działacz.

Pertile po konkursach kobiet w Wiśle nie pojawił się w mixed zonie dla dziennikarzy. Na naszą prośbę zgodził się pojawić tam w piątek późnym wieczorem, po kwalifikacjach skoczków (zaczną się o 20.15).

"Dobrze, że nie nagrywa mnie żadna kamera". Ta reakcja mówi wszystko

Polska ma sposób na to, żeby spróbować zebrać na zawodach skoczkiń więcej widzów. Taki sam jak w przeszłości - rok temu też proponowała oddzielny weekend kobiecego PŚ w Szczyrku. - Będziemy składać ofertę, żeby nie komasować tego wszystkiego razem. 510 pokoi hotelu do wynajęcia to jednak wielkie wyzwanie. Dlatego chcemy organizacji oddzielnego konkursu pań na skoczni w Szczyrku. Gdyby udało się to tam przeprowadzić, a wcześniej odpowiednio nagłośnić, to jestem przekonany, że byłaby lepsza frekwencja. I dziewczyny miałyby większą satysfakcję ze skakania u nas - przekonywał Andrzej Wąsowicz.

Zapytany, czy PZN ma szansę zostać wysłuchanym Wąsowicz tylko się zaśmiał. - Dobrze, że nie nagrywa mnie żadna kamera. To są minimalne szanse. Upartość ze strony pana Pertile jest zdumiewająca. A my ten opór musimy postawić, żeby nas nie posądzano, że jesteśmy usłużni. Szantażowanie nas tym, że zabiorą nam Puchar Świata mężczyzn, jest nieprzyzwoite - wskazał w mocnych słowach.

Jak informowaliśmy w czwartek, PZN znów musi negocjować z FIS rozwiązanie dla Wisły na przyszły sezon, kiedy kalendarze kobiet i mężczyzn w PŚ w skokach miałyby być już w pełni połączone. Jednak wydaje się, że zawody powinny się odbyć w podobnym terminie i prawdopodobnie w tej samej formie co w tym roku. Czyli znów może nas czekać frekwencyjna klęska na konkursach kobiet i narzekania, że przecież można było wykorzystać potencjał polskiej publiczności o wiele lepiej.

Na razie przed nami jeszcze tegoroczne zawody skoczków w Wiśle. Po piątkowych treningach i kwalifikacjach w sobotę i niedzielę odbędą się tu dwa konkursy indywidualne. Na ten pierwszy brakuje już biletów, a drugi jest coraz bliżej wyprzedania. W weekend kibice zatem nie zawiodą. Relacje na żywo z PŚ w Wiśle na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

