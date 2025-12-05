Polskie skoki czekały na to 1370 dni! Wyrównany rekord

Jeden rekord polskich kobiecych skoków padł już kilka dni temu w Falun. Wtedy Twardosz i Pola Bełtowska znalazły się w Top15 konkursu na normalnej skoczni i zdobyły najwięcej punktów w trakcie jednych zawodów w historii - 42. W piątek w Wiśle już aż tak dobrze nie było, ale i tak wyniki polskiej kadry, a zwłaszcza Anny Twardosz, mogą bardzo cieszyć.
Po pierwszej serii rywalizacji na skoczni imienia Adama Małysza Twardosz była na 15. miejscu po skoku na 117,5 metra. W finałowej rundzie uzyskała dokładnie tyle samo, ale spadła o dwie pozycje niżej w klasyfikacji konkursu. 17. pozycja to i tak poprawa w stosunku do pierwszego, czwartkowego konkursu w Wiśle, który skończyła na 20. miejscu. Wygrała Słowenka Nika Prevc przed swoją rodaczką Niką Vodan. Podium dopełniła Norweżka Eirin Maria Kvandal.
- Stresu było mniej niż dzień wcześniej. Skoki nie były idealne, na sto procent, są tam błędy do poprawienia, ale bardzo cieszy mnie, że z takimi skokami udało mi się zająć 17. miejsce - oceniła Twardosz. - Czuję, że może nie jest to jeszcze taka idealna forma, jakiej bym chciała, ale to jest to, na czym chcę budować - stwierdziła Polka.
Solidność to już niemalże drugie imię naszej zawodniczki. - Mam nadzieję, że "30" Pucharu Świata zostanie moim domem - mówiła. I mogła chyba wspomnieć nawet o drugiej dziesiątce stawki, ale oczywiście ma rację - w "30" była we wszystkich sześciu dotychczasowych konkursach tego sezonu.
I dzięki temu w piątek Twardosz pobiła swój najlepszy wynik w karierze - już po raz szósty z rzędu punktowała w zawodach PŚ jednego sezonu. Do tej pory tylko raz, w czasie zeszłej zimy, zdarzyło jej się pięć razy z rzędu. Wyrównała tym samym najlepszy wynik pod tym względem, jaki kiedykolwiek osiągnęła polska skoczkini. Udało się to jeszcze Kindze Rajdzie, która punktowała sześć razy w sześciu kolejnych startach sezonu 2021/2022. Jej świetna seria skończyła się niespełna cztery lata temu - w lutym 2022 roku w Oslo. Tyle czekaliśmy na podobny wynik kolejnej naszej zawodniczki.
Zadowolony z postawy swojej zawodniczki jest też trener Marcin Bachleda. - Tego oczekiwaliśmy od Ani. Żeby ta stabilizacja była na poziomie punktowania. No i Ania to pokazuj. Myślę, że jest w porządku. I ona jest zadowolona i my jesteśmy szczęśliwi - opisywał "Diabeł". - Jest jeszcze troszkę rezerw i myślę, że nad tym będziemy się skupiać. Jak jest stabilnie teraz, to można powoli coś dodawać i wtedy zobaczymy. Sam początek sezonu był trochę zabetonowany, bo dziewczyny były trochę spięte, za bardzo chciały, a teraz je puściło i powinny się rozkręcać - wskazał Bachleda.
Szkoleniowiec mógł być też pod wrażeniem not za styl, które Twardosz dostała w kwalifikacjach. 51,5 punktu w tej serii nie otrzymała żadna inna zawodniczka. - Ania zawsze ładnie lądowała, ale widać, że te skoki im stabilniejsze, tym ona ma większą pewność siebie i to przychodzi łatwiej - ocenił Marcin Bachleda.
- Liczę, że sędziowie już mnie zapamiętali, bo potem może po nazwisku będą mi dawać 18 punktów - zażartowała Twardosz. - Ten skok mi się właśnie bardzo podobał. I to lądowanie też było bardzo przyjemne. Na ogół nie mam dużych problemów z telemarkiem. Czasem, wiadomo, jak źle podejdę do lądowania, to widać, ale na ogół w miarę mi to wychodzi. To miłe uczucie zobaczyć, że zostałam oceniona najlepiej - dodała.
Teraz przed polskimi skoczkiniami kilka dni spokoju, najdłuższa przerwa od początku sezonu. Trener Bachleda mówi, że będzie można odbyć przynajmniej jeden trening na skoczni, a zawodniczki wreszcie mają chwilę na spędzenie czasu ze znajomymi i rodziną. Potem udadzą się do Klingenthal, gdzie będą rywalizować w kolejny weekend - od 12 do 14 grudnia. Jesienią Twardosz była tam nawet na okładce magazynu wydawanego przez sztab marketingowy obiektu. - Z tego, co wiem, teraz mnie już na niej nie będzie, ale może jeszcze kiedyś - śmiała się skoczkini.
W Niemczech zaplanowano tam kolejne dwa konkursy indywidualne pań. W Wiśle teraz czas na zawody skoczków. W piątek odbędą się treningi i kwalifikacje, a w sobotę i niedzielę po jednym konkursie. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.