Świetny skok Twardosz! Pokazała, co potrafi. I jeszcze ta nota

Anna Twardosz jako jedyna reprezentantka Polski zapunktowała w czwartkowym konkursie Pucharu Świata w Wiśle (zajęła 20. miejsce), do którego dostała się również Pola Bełtowska (37. pozycja). Jeszcze lepsze wyniki skoczkinie chciały uzyskać w piątek.

Anna Twardosz najlepsza w Wiśle. Oto wyniki kwalifikacji Pucharu Świata

One dwie oraz Nicole Konderla-Juroszek przystąpiły do kwalifikacji. 23-latka nie zrobiła furory i po skoku na 98,5 m było jasne, że bardzo trudno jej będzie awansować do konkursu. Nie dokonała tej sztuki, była szósta od końca (jedna zawodniczka została też zdyskwalifikowana).

Lepiej poszło Bełtowskiej, która pofrunęła na 109 m i załapała się do szczęśliwej 40 zakwalifikowanych. Jeszcze bardziej jakościowy był skok Twardosz - osięgnęła ona 120,5 m, co było jednym z lepszych wyników w rywalizacji. A nikt nie miał lepszych not za styl - od trzech sędziów łącznie Polka dostała 51,5 pkt.

Kwalifikacje zdominowały słoweńskie skoczkinie o imieniu Nika. Trzecia była ta bardziej znana, Prevc, a to po skoku na 125,5 m, najdłuższym ze wszystkich. Pół metra dalej wylądowała triumfatorka, Vodan, a koleżanki z kadry przedzieliła Anna Odine Stroem z wynikiem 124 m, potwierdzając wysoką dyspozycję z poprzedniego dnia (wygrała kwalifikacje, pierwszą serię i cały konkurs).

Wyniki kwalifikacji do drugiego konkursu indywidualnego w Wiśle

1. Nika Vodan - 123,2 pkt

2. Anna Odine Stroem - 121,1 pkt

3. Nika Prevc - 120,6 pkt

4. Agnes Reisch - 117,7 pkt

5. Heidi Dyhre Traaserud - 116,6 pkt

6. Abigail Strate - 116,2 pkt

7. Yuki Ito - 115,5 pkt

8. Eirin Maria Kvandal - 113,8 pkt

9. Ping Zeng - 113,1 pkt

10. Katharina Schmid - 110,2 pkt

11. Selina Freitag - 109,7 pkt

12. Yuka Seto - 109,6 pkt

13. Sara Takanashi, Anna Twardosz- 108,8 pkt

...

38. Pola Bełtowska - 84,7 pkt

55. Nicole Konderla-Juroszek - 67,3 pkt - odpadła

Drugi konkurs indywidualny w Wiśle planowo rozpocznie się o godz. 11:30. Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

