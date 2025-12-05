Świetny skok Twardosz! Pokazała, co potrafi. I jeszcze ta nota

Anna Twardosz jako jedyna reprezentantka Polski zapunktowała w czwartkowym konkursie Pucharu Świata w Wiśle (zajęła 20. miejsce), do którego dostała się również Pola Bełtowska (37. pozycja). Jeszcze lepsze wyniki skoczkinie chciały uzyskać w piątek.
One dwie oraz Nicole Konderla-Juroszek przystąpiły do kwalifikacji. 23-latka nie zrobiła furory i po skoku na 98,5 m było jasne, że bardzo trudno jej będzie awansować do konkursu. Nie dokonała tej sztuki, była szósta od końca (jedna zawodniczka została też zdyskwalifikowana).
Lepiej poszło Bełtowskiej, która pofrunęła na 109 m i załapała się do szczęśliwej 40 zakwalifikowanych. Jeszcze bardziej jakościowy był skok Twardosz - osięgnęła ona 120,5 m, co było jednym z lepszych wyników w rywalizacji. A nikt nie miał lepszych not za styl - od trzech sędziów łącznie Polka dostała 51,5 pkt.
Kwalifikacje zdominowały słoweńskie skoczkinie o imieniu Nika. Trzecia była ta bardziej znana, Prevc, a to po skoku na 125,5 m, najdłuższym ze wszystkich. Pół metra dalej wylądowała triumfatorka, Vodan, a koleżanki z kadry przedzieliła Anna Odine Stroem z wynikiem 124 m, potwierdzając wysoką dyspozycję z poprzedniego dnia (wygrała kwalifikacje, pierwszą serię i cały konkurs).
Drugi konkurs indywidualny w Wiśle planowo rozpocznie się o godz. 11:30. Zapraszamy do śledzenia najważniejszych informacji dotyczących tego wydarzenia na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
