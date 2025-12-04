Sensacyjna dyskwalifikacja w Wiśle! Jeden centymetr

- Każde takie zawody będą im tylko dodawały pewności siebie. Ze skoku na skok jest lepiej, a takie wyniki pozwalają podejść do kolejnych zawodów spokojniej, wiedząc, że zdobyło się już punkty i było wysoko - tak Stefan Hula, asystent w kadrze polskich skoczkiń narciarskich, skomentował Jakubowi Balcerskiemu ze Sport.pl bardzo udany start Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej w pierwszym konkursie w Falun. Panie zajęły odpowiednio 10. i 14. miejsce. Drugiego dnia tak dobrze nie było, bo punktowała tylko Twardosz - była 30. Mimo wszystko kibice wiążą wielkie nadzieje z Polkami. Tym bardziej że już dziś karuzela Pucharu Świata zagościła w Wiśle.

Dwie Polki z kwalifikacją do konkursu w Wiśle. Twardosz najlepsza

Nasze rodaczki doskonale znają tę skocznię, dlatego oczekiwano, że znów pokażą się z dobrej strony. Już w czwartek odbyły się kwalifikacje przed konkursem. Przystąpiło do nich 61 zawodniczek, z czego trzy to Polki. Jako pierwsza na belce zasiadła Nicole Konderla-Juroszek. 23-latka nie poradziła sobie jednak najlepiej. Warunki jej nie rozpieszczały, bo miała około 0,3 m/s wiatru w plecy i osiągnęła ledwie 97,5 m. I już na tym etapie pożegnała się z czwartkowymi zmaganiami. Do konkursu awansować się nie udało, bo zajęła 42. pozycję.

Dokonała tego za to Pola Bełtowska, druga z Polek. Przy jej próbie wiatr z góry skoczni był słabszy. Oddała dobry skok, bo poleciała na 107,5 m. Dzięki temu zajęła 28. miejsce, co pozwoliło jej zakwalifikować się do konkursu. Bilet do niego wywalczyła również trzecia z rodaczek, Anna Twardosz. Zgodnie z oczekiwaniami, zaprezentowała się najlepiej z Biało-Czerwonych. Wylądowała na 108,5 m, ale miała zdecydowanie najtrudniejsze warunki z Polek. Do jej noty dodano prawie dziewięć punktów za niesprzyjający wiatr. Po zsumowaniu wszystkich wartości zajęła 21. lokatę.

Co za zwrot! Nika Prevc poza konkursem!

A kto wygrał kwalifikacje? Najlepsza okazała się Nika Prevc po skoku na 119 m. Nie była to najdłuższa próba, ale wiało jej piekielnie mocno w plecy, przez co dodano jej ponad 14 punktów. To wywindowało ją wysoko. Tylko że ostatecznie Słowenka została zdyskwalifikowana i nie pojawi się w konkursie! Co było powodem wykluczenia? "O 1 centymetr za długie narty (czytaj: nieprawidłowa waga zawodniczki) - to powód dyskwalifikacji Niki Prevc. Szok" - poinformował Adam Bucholz.

Tym samym kwalifikacje wygrała Anna Odine Stroem - 116,5 m. Drugie miejsce uzyskała Nozomi Maruyama - 117 m, a trzecia była Lisa Eder - 116 m. Teraz przed nami konkurs. Początek zaplanowano na godzinę 17:15. Miejmy nadzieję, że warunki będą sprzyjać panią i pozwolą na dalekie próby.

Wyniki kwalifikacji do czwartkowego konkursu Pań w Wiśle: