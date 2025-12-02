Poważny upadek w Wiśle. Skoczek runął na bulę. "Wyglądało to dramatycznie"

Weekendowe konkursy w Wiśle to szansa dla polskich skoczków na odbicie się po niezbyt udanych zawodach Pucharu Świata w Lillehammer, Falun i Kuusamo. PZN i organizatorzy zapewniają, że rywalizacja w Polsce jest niezagrożona, wszystko jest przygotowane perfekcyjnie. Wtorkowe testy skoczni nakazują myśleć, że zawody powinny być atrakcyjne. Choć podczas testowych skoków nie obyło się bez problemów.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Upadek Polaka w Wiśle przed zawodami PŚ

Jak informuje TVP Sport, dwóch testerów skoczni miało kłopoty. Największe miał Mateusz Gruszka, który krótko po wyjściu z progu stracił równowagę w powietrzu i runął z impetem na bulę, a potem zsunął się po zeskoku. Wyglądało to dramatycznie. Na szczęście nic mu się nie stało. Wstał o własnych siłach i dał znać, że nie potrzebuje żadnej pomocy od lekarzy.

Z kłopotami po lądowaniu zmagał się Kamil Waszek, który nie opanował nart. "Potrzebował chwili, aby poturbowany złapać oddech" - podała TVP Sport. Pozostali testujący obiekt nie mieli żadnych problemów w którejkolwiek fazie skoku.

Skocznia narciarska im. Adama Małysza w Wiśle przeszła przebudowę w latach 2023-2024. Wprowadzone zmiany w profilu skoczni są chwalone przez skoczków. Jest większe nachylenie progu, mamy też podniesiony zeskok. To sprawiło, że obniżył się pułap lotu skoczków, ale jednocześnie da się dalej skakać.

Zobacz też: Media: Lewandowski żegna się z Barceloną. Oto reakcja fanów

Aktualny rekord obiektu to 144,5 Andreasa Wellingera ze stycznia 2024 r., podczas gdy rekord przed przebudową wynosił 139 metrów (ustanowiony przez Stefana Krafta w 2013 r.).

W piątek o godzinie 20:15 odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego w Wiśle. Ten zaplanowano na sobotę o godzinie 14:45. Kwalifikacje do drugiego konkursu przewidziano na niedzielę o godzinie 12:55. Sam konkurs odbędzie się niedługo potem, bo o godzinie 14:25.

W kwalifikacjach do obu konkursu mężczyzn zobaczymy po dziesięciu Polaków, ponieważ zdecydowano się wykorzystać w Wiśle tzw. kwotę krajową w Pucharze Świata.

Relacje na żywo będą dostępne na stronie Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.