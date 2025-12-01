Już trzeci raz zerwał więzadła. Niebywały dramat skoczka narciarskiego

Thomas Thurnbichler po pobycie w Polsce przeniósł się do Niemiec, gdzie rozpoczął współpracę z kadrą B. Przed startem sezonu zdecydował, że będzie z nim współpracowało 13 zawodników - Ben Bayer, Finn Braun, Jannik Faisst, Martin Hamann, Eric Hoyer, Robin Kloss, Justin Lisso, Elias Malcher, Luca Roth, Constantin Schmid, Emanuel Schmid, Max Unglaube i Simon Vohringer.

Dramat Justina Losso jeszcze się nie skończył

Z grupy Ia wypadł Justin Lisso - mistrz świata juniorów 2018 w drużynówce i wicemistrz w mikście, który w sezonie 2022/23 prezentował się bardzo dobrze na skoczni. 1 stycznia 2022 roku zadebiutował w Pucharze Świata i zajął 43. miejsce w Garmisch-Partenkirchen w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Pierwsze punkty zdobył już 22 stycznia - był 11. w Titisee-Neustadt.

Niestety później doznał poważnej kontuzji. W czerwcu 2023 roku - tuż przed Igrzyskami Europejskimi - zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Dał radę wrócić na skocznie w sierpniu 2024 roku i już w drugim skoku... ponownie zerwał więzadło.

Kiedy wyleczył kontuzję po raz trzeci, zdecydował się na powrót do sportu. Po raz pierwszy wystąpił w sierpniu 2025 roku w zawodach Fis Cup w Hinterzarten, gdzie zajął 61. miejsce. Niestety to nie koniec dramatu niemieckiego skoczka.

Oficjalny profil Niemieckiego Związku Narciarskiego poinformował, że Justin Lisso... ponownie zerwał więzadła. "To trudne. Justin Lisso znowu doznał urazu prawego kolana - więzadło krzyżowe jest ponownie zerwane. Justin potrzebuje teraz czasu. Jesteśmy z Tobą, życzymy siły, wytrwałości i szybkiego powrotu do zdrowia" - czytamy w komunikacie na Instagramie.