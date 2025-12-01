Niecały tydzień do zawodów PŚ w Wiśle, a tu takie wieści! Wielki powrót

Przez lata kibicom skoków narciarskich towarzyszył głos Marka Rudzińskiego. Komentator zakończył jednak swoją pracę przy tym sporcie po zakończeniu sezonu 2023/24. Zapowiedział to kilka miesięcy wcześniej, wszyscy zdawali sobie więc sprawę z tego, że kolejne konkursy odbywać się będą już bez udziału 71-latka.

"Dziękuję państwu za wspólne lata przy skokach - państwo oglądali, a ja komentowałem. Dziękuję bardzo" - takimi słowami z widzami pożegnał się Marek Rudziński. W studiu po ostatnim konkursie w Planicy otrzymał złoty mikrofon, w uznaniu zasług w popularyzacji sportu. W końcu Rudziński był obecny przy skokach od przeszło dwóch dekad.

Rezygnacja z komentowania skoków narciarskich nie oznaczało jednak odejścia na emeryturę. Głos Marka Rudzińskiego można było usłyszeć podczas zawodów lekkoatletycznych czy też meczów koszykówki transmitowanych przez TVP Sport. Okazuje się jednak, że wilka wciąż ciągnie do lasu.

Wielki powrót komentatora

Informację na Twitterze udostępnił dziennikarz portalu skijumping.pl, Adam Bucholz. "Miało być trwałe rozstanie ze skokami, ale będzie powrót! Marek Rudziński skomentuje w tym tygodniu zawody Pucharu Świata w Wiśle w TVP Sport wspólnie z Mateuszem Leleniem" - możemy przeczytać. Kibice przed telewizorami po raz kolejny będą mogli usłyszeć 71-latka przy okazji transmisji konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Zmagania w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza odbywać się będą w dniach 5-7 grudnia. W piątek skoczkowie wezmą udział w seriach treningowych oraz kwalifikacjach do sobotniego konkursu. Z kolei w niedzielę odbędą się zarówno kwalifikacje, jak i konkurs indywidualny. Już teraz zapraszamy do śledzenia tekstowych relacji z tych zawodów na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.