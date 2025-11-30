PŚ w Ruce. O której skoki w niedzielę? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Zawody rozgrywane na dużej skoczni w fińskiej Ruce mają złą famę. Przez lata to tu właśnie regularnie przenoszono, skracano czy zupełnie odwoływano konkursy Pucharu Świata. Powodem z reguły były warunki panujące na obiekcie - wiatr uniemożliwiał przeprowadzenie sprawiedliwych zmagań. Choć w ostatnich latach sytuacja się poprawiła, tak tegoroczne zawody to powrót do starych tradycji.

W piątek wiatr storpedował wszystkie plany organizatorów. Udało się przeprowadzić jedynie część pierwszego treningu. Swoje próby oddało zaledwie 25 zawodników. Druga seria treningowa została odwołana, a zaplanowane na piątkowy wieczór kwalifikacje przełożone na sobotę.

Ruka znów płata figle

Wczoraj było niewiele lepiej. W loteryjnych kwalifikacjach losy zaczęła rozdawać pogoda. Aż dwóch Polaków nie wywalczyło sobie prawa startu w popołudniowym konkursie. Nierówną walkę z wiatrem przegrali Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki. Również konkursowa seria okazała się problematyczna. Poza czołową "30" znaleźli się Philipp Raimund, Jan Hoerl czy Kamil Stoch.

W międzyczasie fińska aura sprawiła kolejnego psikusa. Głównym problemem organizatorów stał się mokry śnieg, który zalepiał tory najazdowe. W połączeniu z nieprzewidywalnym wiatrem pogoda stworzyła warunki uniemożliwiające sportową rywalizację.

Po skokach zaledwie ośmiu zawodników druga seria została odwołana, a za końcowe wyniku uznano klasyfikację po pierwszej serii. Ucieszyło to Anze Laniska, który najlepiej poradził sobie w trudnych warunkach. Słoweniec wygrał drugi z rzędu konkurs i umocnił się na czele generalki.

Honor polskich skoków w sobotę uratował Kacper Tomasiak. 18-latek nie zawiódł po raz kolejny zdobył punkty Pucharu Świata. Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch zajęli miejsca w czwartej dziesiątce sobotniego konkursu, a Piotr Żyła i Dawid Kubacki nie przeszli nawet kwalifikacji. Może w niedzielę Biało-Czerwonym powiedzie się lepiej? Gorzej przecież być już chyba nie może...

Puchar Świata w Ruce. Gdzie oglądać skoki? O której godzinie początek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Na niedzielę, 30 listopada, zaplanowano drugi indywidualny konkurs Pucharu Świata w Ruce. Zmagania rozpoczną się od porannych kwalifikacji. Te zaplanowane są na godzinę 9:00. Transmisję przeprowadzi Eurosport oraz HBO Max. Pięćdziesięciu najlepszych skoczków zmierzy się w konkursie, który rozpocznie się o godzinie 14:50. Można będzie je obejrzeć na antenach TVN-u, Eurosportu, jak również na platformie HBO Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tych zawodów na stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE