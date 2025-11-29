PŚ w Ruce. O której skoki w sobotę? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Początek sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich jest niezwykle intensywny. W ciągu kilku dni rozegrano cztery indywidualne konkursy (po dwa w Lillehammer i Falun). Był też mikst w pierwszej z wymienionych miejscowości. W ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej panuje potężny ścisk. Co zawody zmienia się lider PŚ. Obecnie jest nim Słoweniec Anze Lanisek.

Stoch i Tomasiak najlepsi w polskiej kadrze

A jak w całej stawce wyglądają Polacy? Kadra A pod wodzą Macieja Maciusaka spisuje się - delikatnie mówiąc - mizernie. Obecnie honor naszej reprezentacji w zawodach najwyższej rangi ratują skoczkowie prowadzeni przez innych szkoleniowców. Mowa o Kamilu Stochu (12. miejsce w klasyfikacji generalnej) oraz Kacprze Tomasiaku (15.).

Obu panów dzieli 20 lat różnicy, ale tak się złożyło, że weteran i zdecydowanie najmłodszy zawodnik w reprezentacji Polski są liderami całego zespołu. Co ciekawe, Stoch był najlepszym Polakiem w dwóch konkursach w Lillehammer, a Tomasiak dwukrotnie w Szwecji. Niestety jeszcze żaden z naszych skoczków nie ukończył zmagań w czołowej dziesiątce.

Po Falun karuzela Pucharu Świata przeniosła się do Ruki. Wróciły też stare demony z przeszłości, ponieważ jak na razie nie da się tam bezpiecznie skakać.

W piątek swoje próby treningowe oddało 25 zawodników, po czym podjęto decyzję o odwołaniu treningów i kwalifikacji, które zostały przeniesione na sobotę na godz. 13:20. Problem w tym, że również tego dnia wiatr może przeszkadzać, a w dodatku są również przewidywane opady śniegu z deszczem.

Puchar Świata w Ruce. Gdzie oglądać skoki? O której godzinie początek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Piąty w sezonie 2025/26 konkurs indywidualny Pucharu Świata w skokach narciarskich został zaplanowany na sobotę (29 listopada). Zmagania na obiekcie w Ruce mają ruszyć o godz. 15:05. Zawody będzie można oglądać na antenach TVN-u, Eurosportu, a także na platformie HBO Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE

