Kwalifikacje odwołane. Oto sobotni program skoków PŚ w Ruce

Nieudanie rozpoczął się weekend Pucharu Świata w Ruce. Według planów w piątek miały odbyć się treningi, a następnie kwalifikacje. Próby zaczęto przed godz. 15:00. Tylko 25 skoczkom udało się uzyskać zielone światło. Wśród nich był Aleksander Zniszczoł, który był drugi. Skoczył 122 metry. Lepszy był tylko Niko Kytosaho, który pofrunął na 139 metrów. Fin trafił na lepsze warunki, bo odjęto mu 22,5 pkt za wiatr, z kolei Polakowi 10,2 pkt. Mimo to nasz reprezentant tracił do niego 18,3 pkt.

Kiedy zawody Pucharu Świata w Ruce?

Po serii skoków warunki pogodowe się załamały i pojawiły się silne podmuchy wiatru. Przekładano rywalizację aż do 17:15, aż w końcu zdecydowano, by odwołać sesje treningowe i kwalifikacje, które również miały się tego dnia odbyć.

Co w takim razie z zawodami, które zaplanowano na sobotę? Pierwotnie o godz. 14:00 miała odbyć się seria próbna mężczyzn, a ponad godz. później - o 15:05 miała ruszyć pierwsza seria konkursowa.

Polski Związek Narciarski potwierdził doniesienia Kacpra Merka z Eurosportu, że kwalifikacje, które miały odbyć się w piątek, zostały przełożone na sobotę o godz. 13:20. Przed nimi musi się jednak odbyć co najmniej jedna sesja treningowa.

Godzina konkursu nie uległa zmianie - skoczkowie, którzy uzyskają kwalifikację, zameldują się na belce startowej od godz. 15:05.

Ponadto Polski Związek Narciarski zaznacza, że trening odbędzie się o godz. 12:00.

PŚ w Ruce: Plan sobotnich zawodów

12:00 - trening

13:20 - kwalifikacje

15:05 - konkurs indywidualny

Jeśli chodzi o niedzielę 30 listopada, nie powinno nic się zmienić, chyba że znów będą problemy z pogodą. Kwalifikacje zaplanowano na godz. 9:00, a konkurs ma rozpocząć się o godz. 14:50.

Puchar Świata w Ruce: Plan zawodów na niedzielę

9:00 - kwalifikacje

14:50 - konkurs indywidualny

