Pilne wieści z Ruki. Zapadła decyzja ws. piątkowych kwalifikacji PŚ

Za nami są już cztery konkursy indywidualne w tym sezonie Pucharu Świata. Po dwa z nich gościły skocznie w Lillehammer i Falun. Teraz rywalizacja skoczków przeniosła się do Finlandii, a konkretniej na obiekt Rukatunturi w Ruce. Na piątek zaplanowane były dwie sesje treningowe, a także kwalifikacje do sobotniego konkursu. Warunki atmosferyczne w Ruce dały się we znaki organizatorom, a także skoczkom.

Znamy decyzję FIS ws. treningu i kwalifikacji w Ruce. Wyjaśniło się

Przez godzinę sesji treningowej swój skok oddało zaledwie 25 skoczków. Ogromną rolę odgrywały warunki atmosferyczne, a konkretniej silny wiatr. Organizatorzy zarządzili przerwę, która cały czas się wydłużała. Najpierw miała potrwać do godz. 16:15 czasu polskiego, a potem do 16:30, 16:45, 17:00 i 17:15. Finalnie innej decyzji być nie mogło - dużo wcześniej organizatorzy odwołali drugą sesję treningową, a potem okazało się, że pierwsza z nich nie zostanie dokończona.

Łącznie 25 skoczków oddało swoje próby w treningu. W tym gronie był Aleksander Zniszczoł, który skoczył na 122 m i zajmował drugie miejsce. Zdecydowanym liderem był Fin Niko Kytosaho, który skoczył na odległość 139 metrów.

Kwalifikacje do konkursu miały się rozpocząć o godz. 17:15, natomiast stało się jasne, że one też nie mogą się odbyć w piątkowy wieczór. Kwalifikacje zostały zatem odwołane i odbędą się w sobotę. Pierwszy konkurs indywidualny w Ruce zaplanowany jest na godz. 15:05, a o 14:00 ma się zacząć sesja próbna.

Warto przypomnieć, że w zawodach w Ruce udział weźmie sześciu polskich skoczków: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.

