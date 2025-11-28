Powrót na stronę główną
Alarm! Pilne wieści z PŚ w Ruce. Tylko spójrz, co dzieje się na skoczni
Skoczkowie napotkali ogromne problemy w trakcie przygotowań do Pucharu Świata w Ruce. Warunki pogodowe nie są najlepsze, co było widać już na treningach. Zaledwie 25 skoczków dało radę oddać swoje próby i rywalizacja została przerwana, a następnie odwołana. Swój skok zdołał oddać tylko jeden Polak - Aleksander Zniszczoł i... zaskoczył.
Trening skoczków w Ruce został przerwany
W ten weekend Puchar Świata w skokach narciarskich przeniósł się do Ruki. Od jakiegoś czasu pojawiały się niepokojące wieści, że z tymi zawodami mogą być problemy. W związku z mocnymi podmuchami wiatru odwołano w czwartek rywalizację kombinatorów norweskich.

Przerwany trening w Ruce. Nie dało się skakać

Treningi rozpoczęły się przed godz. 15:00. Wiatr od początku dawał się we znaki, o czym informował Adam Bucholz z serwisu skijumping.pl. W serwisie X zrelacjonował, jak skoczkowie musieli czekać przed wejściem na belkę z powodu warunków wietrznych. W czasie oczekiwania zawodnicy otulali się kocami. "Zapowiada się długie piątkowe popołudnie w Ruce. Kocyki w ruch!" - stwierdził.

Pierwszy na belce zameldował się Aleksander Zniszczoł. Pokazał się on z dobrej strony. Skoczył 122 metry i w momencie swojej próby był drugi. Lepszy był tylko Niko Kytosaho, który pofrunął na 139 metrów. Fin trafił na lepsze warunki, bo odjęto mu 22,5 pkt za wiatr, z kolei Polakowi 10,2 pkt. Mimo to nasz reprezentant tracił do niego 18,3 pkt.

Po 25 skokach, z czego raptem sześciu zawodników pokonało setny metr, jury zarządziło przerwę z powodu zbyt silnego wiatru. Na swoje próby czekało jeszcze pięciu Polaków - Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kacper Tomasiak i Kamil Stoch. Nic dziwnego, że rywalizacja została przerwana, bo patrząc na to, co się dzieje w Ruce, jest nieciekawie. Relacją z miejsca podzielił się Kacper Merk z Eurosportu.

Trening miał zostać wznowiony dopiero o godz. 16:30, ale znów został przesunięty na 16:45, a następnie na godz. 17:00 i 17:15. Ostatecznie piątkowy trening, jak i kwalifikacje zostały odwołane.

