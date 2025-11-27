Polacy nie mają gdzie trenować. Małysz grzmi. "Zakopane przespało ten czas"

Polscy kibice po pierwszych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich na razie mogą być zadowoleni z postawy tylko dwóch zawodników: Kacpra Tomasiaka i Kamila Stocha. Ten pierwszy, zaledwie 18-letni skoczek jest rewelacją PŚ i zajmuje 15. miejsce. Stoch jest na 12. pozycji. Pozostali polscy zawodnicy spisują się słabo.

Adam Małysz nie kryje zdenerwowania. "Trochę ubolewam nad tym"

Teraz okazało się, że polscy skoczkowie, którzy nie startują w Pucharze Świata, mają duży problem. Nie mają bowiem, gdzie w Polsce trenować.

"Oprócz sześciu skoczków, którzy są w Lillehammer, reszta nie ma gdzie startować, bo FIS nic nie organizuje w tym terminie. Jakie mają warunki do pracy w kraju, bo Klemens Joniak mówił nam, że w Zakopanem nie ma jeszcze założonych siatek i nie da się tam skakać? - spytał Adama Małysza - Mateusz Leleń, dziennikarz TVP Sport w programie "Misja Sport".

- Nie jest to na pewno łatwa sytuacja. Jeśli chodzi o samą Wisłę, to przygotowujemy śnieg i jest prawie dobrze. Potrzebne są jeszcze jedna, dwie noce, by dosypać śniegu z armatek i będzie można przygotowywać te skocznie - powiedział Małysz.

Potem nieco poirytowany zabrał głos na temat skoczni w Zakopanem.

- Jeśli chodzi o Zakopane, to chyba nikt nie spodziewał się, że spadnie aż tyle śniegu. Wiemy, że dziś na śniegu naturalnym zawodnicy raczej nie poskaczą, bo śnieg jest, przychodzi odwilż i nie ma go w momencie. Trochę ubolewam nad tym, że Zakopane przespało ten czas, bo de facto siatki miały być po ostatnim zgrupowaniu kadry i nie wiem, dlaczego nie zostały założone. Ustalaliśmy, że faktycznie przetarg jest dużo wcześniej w tym roku, po to, by sprawdzić cały sprzęt, szybciej założyć siatki i by skocznia była jak najszybciej gotowa. Jeśli rzeczywiście tych siatek nie ma, to troszkę kicha - dodał Małysz.

Oto brutalna prawda o polskich skokach. Małysz aż milczał przez dziesięć sekund

"Niemal każda potęga skoków znalazła swoją działkę w kwestiach sprzętowych i technologiczno-naukowych. Rozwija je na własny sposób i błyszczy. Rozwiązań, którymi można się inspirować i z nich czerpać, nie trzeba daleko i długo szukać. Rywale inwestują pieniądze, zyskują, a u nas cisza i niemal bezczynne oczekiwanie na cud. Przez to już teraz zostajemy w tyle. A za chwilę może być tak, że nie dogonimy tych, którzy potrafią z tego świetnie korzystać" - pisał kilka dni temu o problemie polskich skoków Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

