Alarm przed PŚ w Ruce! Źle to wygląda

Tegoroczny Puchar Świata w skokach narciarskich rozkręca się na dobre. Teraz zawodnicy wraz ze sztabami przeniosą się do Finlandii, gdzie będą rywalizować podczas konkursów w Ruce na skoczni Rukatunturi. W rywalizacji wezmą udział Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła, czyli ta sama szóstka, co poprzednio.

Alarm przed zawodami Pucharu Świata w Ruce

Jednak mogą pojawić się problemy z rywalizacją w Finlandii. W związku ze zbyt mocnymi podmuchami wiatru odwołano wyścig kombinatorów norweskich. "Niestety, wiatr okazał się pod koniec zbyt silny, więc dzisiejszy wyścig mężczyzn PCR w Ruce musiał zostać odwołany i przełożony na jutro (10:30 CET | 11:30 LOC)" - czytamy w komunikacie FIS.

Jak informuje Dominik Formella ze skijumping.pl, warunki pogodowe mogą wpłynąć na przebieg zawodów Pucharu Świata w Ruce. "W Ruce zaczynają się problemy z wiatrem, które w tym roku mają towarzyszyć nam przez cały weekend. Do tego odwilż(!)" - zaznaczył.

Serwis skijumping.pl informuje, że w Ruce prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, a wiatr ma osiągać nawet 12-14 m/s.

Puchar Świata w Ruce. Plan rywalizacji

Puchar Świata w Ruce zaplanowano w dniach 28 - 30 listopada. W piątek o godz. 17:15 mają odbyć się kwalifikacje. Dzień później po godz. 15:00 rozpocznie się pierwsza seria konkursowa. Z kolei w niedzielę skoczkowie mają pojawić się na belce dwa razy. Najpierw w kwalifikacjach o godz. 9:00, a następnie o 14:50 podczas pierwszej serii. Transmisję będzie można śledzić na antenie Eurosportu i HBO Max. Konkursy na żywo będzie można również śledzić na antenie TVN.

Nie wiadomo, czy warunki pogodowe jakoś wpłyną na przebieg tego konkursu. Jeśli pojawią się jakieś komunikaty, będą one dostępne na stronie Sport.pl.

