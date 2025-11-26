Maciusiak zdecydował i ogłosił! Oto kadra Polaków na PŚ w Ruce

Zawody w szwedzkim Falun dobiegły końca. Po raz kolejny nie zawiedli dwaj najlepsi polscy skoczkowie. Kacper Tomasiak we wtorek zajął 12. miejsce na skoczni normalnej, a w środę był 15. na dużej. Kamil Stoch wypadł niewiele słabiej - plasował się odpowiednio na 15. i 16. miejscu. Obaj Polacy na początku sezonu pokazują dobrą, równą dyspozycję, brakuje jednak błysku.

Słabiej radzą sobie podopieczni Macieja Maciusiaka. W Szwecji drobne punkty zdobyli Paweł Wąsek (27. we wtorek), Dawid Kubacki (28. w środę) oraz Piotr Żyła (29. w środę). Aleksander Zniszczoł z kolei nie miał szczęścia do Falun. Na skoczni normalnej zajął 31. miejsce, natomiast na dużej w ogóle nie awansował do konkursu.

Po czterech konkursach Pucharu Świata w klasyfikacji generalnej prowadzi Anze Lanisek. Słoweniec po dzisiejszym zwycięstwie uzbierał 256 punktów. Najwyżej z Polaków plasuje się Kamil Stoch, który ma 73 punkty i zajmuje 12. miejsce. 15. jest Kacper Tomasiak (60 pkt), 25. Dawid Kubacki (23 pkt), 30. Piotr Żyła (14 pkt), a 34. Paweł Wąsek (7 pkt). Aleksander Zniszczoł ani razu nie awansował do drugiej serii konkursowej.

Po zmaganiach w Falun Maciej Maciusiak podsumował występy Biało-Czerwonych - Wynikowo, można powiedzieć, średnio. Byliśmy blisko, by w środowym konkursie zapunktować w pięciu (Wąsek zajął 31 miejsce - przyp. red.). Wielkie gratulacje dla Tomasiaka, który skacze swoje. Żyła zrobił drobny progres, a Kubacki - jak i cała reprezentacja - potrzebuje nieco więcej luzu. Kolejny dobry występ Stocha, chociaż stać go z pewnością na pierwszą dziesiątkę. W Ruce zrobimy wszystko, żeby o to powalczyć - stwierdził Maciusiak.

W Ruce bez zmian

Trener zdradził również, jak wyglądać będzie kadra na najbliższe dwa konkursy Pucharu Świata. - Skład ze względów logistycznych, gdyż jutro ruszamy do Finlandii, pozostaje ten sam". I jak Maciusiak zapowiedział, tak się właśnie stało. Reprezentacja Polski na zmagania w Ruce uda się w niezmienionym składzie. Oznacza to, że w Finlandii wystąpią: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.

Konkursy Pucharu Świata w fińskiej Ruce odbędą się 29 oraz 30 listopada. Rok temu wygrywali tu Pius Paschke oraz Andreas Wellinger. Jak będzie tym razem? O tym przekonamy się w sobotę i niedzielę. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych ze zmagań skoczków w Pucharze Świata na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.