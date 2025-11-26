Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ w skokach po konkursach w Falun

Za nami drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwedzkim Falun. W środę zawodnicy rywalizowali na dużej skoczni HS-134, a najlepszy w stawce okazał się Anze Lanisek. W zawodach startowało także pięciu Polaków, z czego czterech powiększyło swój dorobek w klasyfikacji generalnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Maliszewska po niebezpiecznym wypadku na torze w Gdańsku: Nie wiem, czy chcę to oglądać

Czterech Polaków z punktami. Oto ich miejsca w Pucharze Świata po konkursach w Falun

Jedynym pechowcem, któremu ta sztuka się nie udała, był Paweł Wąsek. Po pierwszej serii zajął 31. miejsce, a więc najwyższe spośród tych niedających awansu do finału. Niewiele lepiej od niego spisali się 29. Piotr Żyła i 30. Dawid Kubacki. Nieco wyżej uplasowali się 18. Kacper Tomasiak i 20. Kamil Stoch. W drugiej serii nasi skoczkowie nieco się poprawili. Tomasiak awansował na 15. pozycję, Stoch - na 16., Kubacki - na 28., a Żyła pozostał 29.

Tym samym najwyżej klasyfikowanym Polakiem w "generalce" pozostał Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski z dorobkiem 73 punktów zajmuje 12. miejsce. Kacper Tomasiak jest 15., Dawid Kubacki - 25., Piotr Żyła - 30., a Paweł Wąsek - 34. Bez punktów pozostaje Aleksander Zniszczoł, który w tym sezonie jeszcze nie punktował, a w środę w ogóle nie zakwalifikował się do konkursu.

Nowy lider Pucharu Świata. Tak wygląda klasyfikacja generalna

Liderem Pucharu Świata po czterech konkursach jest natomiast zwycięzca środowych zmagań Anze Lanisek. Słoweniec wyszedł na prowadzenie kosztem prowadzącego po pierwszej serii Stefana Krafta, który ostatecznie spadł na 9. miejsce w konkursie. W klasyfikacji generalnej Austriak jest natomiast drugi. Podium zamyka jego rodak Daniel Tschofenig. Tak prezentuje się czołówka:

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursach w Falun:

1 Anze Lanisek (Słowenia) 256 [pkt]

2 Stefan Kraft (Austria) 234

3 Daniel Tschofenig (Austria) 226

4 Ryoyu Kobayashi (Japonia) 221

5 Domen Prevc (Słowenia) 210

6 Jan Hoerl (Austria) 202

7 Stephan Embacher (Austria) 183

8 Philipp Raimund (Niemcy) 174

9 Felix Hoffmann (Niemcy) 140

10 Manuel Fettner (Austria) 95

11 Ren Nikaido (Japonia) 93

12 Kamil Stoch (Polska) 73

...

15 Kacper Tomasiak (Polska) 60

25 Dawid Kubacki (Polska) 23

30. Piotr Żyła (Polska) 14

34. Paweł Wąsek (Polska) 7

Szansa na kolejne punkty nadarzy się już w najbliższy weekend. W sobotę i niedzielę (29-30 listopada) skoczkowie rywalizować będą w fińskiej Ruce.