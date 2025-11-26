18-latek znów najlepszy z Polaków! Stoch zrezygnował

Najlepsi skoczkowie świata przenieśli się do Falun. We wtorek odbyły się zawody na małej skoczni. Triumfował Stefan Kraft. Najlepiej z Polaków zaprezentował się Kacper Tomasiak. Po pierwszej serii był nawet w TOP 10, ale w drugiej, mimo solidnego skoku, spadł w klasyfikacji. Ostatecznie uplasował się na 12. lokacie. Punktowali też 15. Kamil Stoch i 27. Paweł Wąsek. W środę nasi rodacy będą mieli okazję do poprawy. Tym razem konkurs indywidualny odbędzie się na dużej skoczni. Poprzedziły go treningi.

Wszyscy Polacy poza punktem K w pierwszym treningu. Tomasiak znów najlepszy. Stoch nie skoczył

Jak w pierwszej sesji wypadli Polacy? Najsłabiej spisał się Aleksander Zniszczoł. Widać, że wciąż szuka formy i trudno mu oddać choć jeden solidny skok. Przy nieco niesprzyjającym wietrze wylądował na 121 m, a więc o metr przekroczył punkt K. To dało mu 39. miejsce. Nieco lepiej spisał się Dawid Kubacki. Poleciał o pół metra dalej od rodaka, co pozwoliło mu zająć 31. lokatę.

Dalej poszybowali za to Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Wylądowali odpowiednio na 122,5 m i 125 m. Starszy z Polaków skakał jednak z niższej belki. Znalazł się tuż przed Wąskiem, a więc na 28. pozycji. Znów z bardzo dobrej strony pokazał się Kacper Tomasiak. Poszybował na 126 m, najdalej z Biało-Czerwonych w tej sesji, co dało mu wysoką 14. lokatę. Jak się okazało, był najwyżej sklasyfikowanym Polakiem. Na belce zabrakło Kamila Stocha, który miałby szansę go wyprzedzić. Nie wziął udziału w treningu, podobnie jak Domen Prevc. "Z Kamilem Stochem wszystko w porządku. Zachowuje siły i odpuszcza oficjalne serie treningowe. Skoczy dopiero w kwalifikacjach" - informował Dominik Formela na X.

A kto był najlepszy w pierwszym treningu? Anze Lanisek, który osiągnął aż 131 m. Na drugiej lokacie znalazł się Jan Hoerl po skoku na 127,5 m, a trzeci był Manuel Fettner. Starszy z Austriaków poszybował aż na 135,5 m, czyli poza rozmiarem skoczni, ale skakał z 22 belki, a Słoweniec z 18. Sędziowie dość mocno manipulowali długością najazdu, reagując na dalekie skoki i poprawiające się warunki.

Wyniki I treningu na skoczni dużej w Falun:

1. Anze Lanisek - 131 m, 101,5 pkt

2. Jan Hoerl - 127,5 m, 99 pkt

3. Manuel Fettner - 135,5 m, 95,5 pkt

4. Stephan Embacher - 131 m, 93,8 pkt

4. Felix Hoffmann - 129 m, 93,8 pkt

...

14. Kacper Tomasiak - 126 m, 79,9 pkt

28. Piotr Żyła - 122,5 m, 74 pkt

29. Paweł Wąsek - 125 m, 73,6 pkt

31. Dawid Kubacki - 121,5 m, 71,9 pkt

39. Aleksander Zniszczoł - 121 m, 66,2 pkt

DNS Kamil Stoch.

Tomasiak znów najlepszy z Polaków. Wiatr sporo namieszał. Prevc z upadkiem

To nie był jednak koniec emocji. Skoczków czekała druga sesja treningowa, podczas której wiatr dość mocno kręcił. Jako pierwszy na belce pojawił się Zniszczoł. I oddał katastrofalną próbę. Zdecydowanie zabrakło metrów do punktu K. Tym razem wylądował na 109 m, choć teoretycznie nie miał gorszych warunków niż w pierwszym treningu. Skakał jednak z krótszego najazdu. To dało mu 52. lokatę.

Dobrze spisał się za to Wąsek. Ponownie oddał solidną próbę. Skakał jednak z wyższej belki niż Zniszczoł, dodatkowo miał sprzyjający wiatr. To pozwoliło mu poszybować na 123 m. Zajął 33. miejsce. Tym razem nie znalazł się tuż za plecami Żyły. Ba, to starszy rodak był niżej w klasyfikacji. Żyła oddał bardzo słaby skok, porównywalny do Zniszczoła, bo osiągnął ledwie 112 m. Wiało mu jednak w plecy. Po zsumowaniu wszystkich punktów uplasował się na 40. pozycji.

Jeszcze gorsze warunki miał Kubacki. Do jego noty dodano ponad dziewięć "oczek" za wiatr. W tych warunkach uzyskał 115,5 m, co dało mu stosunkowo wysokie miejsce. Dzięki dodanym punktom zajął wyższe miejsce nawet od Wąska, który poszybował o niemal 10 m dalej. Kubacki był 23. Czekaliśmy już tylko na skok Tomasiaka. Jak poradził sobie w mniej sprzyjających warunkach? Nie zawiódł! Choć nie osiągnął punktu K, to wylądował na 118 m. To wystarczyło, by znów być najwyższej sklasyfikowanym Polakiem. Tylko o 0,5 punktu wyprzedził Kubackiego.

Tym razem trening wygrał Domen Prevc, który poszybował na 134 m. Triumfował, mimo że zaliczył upadek. Był jednak w stanie opuścić zeskok o własnych siłach, choć na twarzy pojawiła się krew. Drugi był zwycięzca pierwszej sesji, czyli Lanisek. Podium uzupełnił Embacher.

Wyniki II treningu na skoczni dużej w Falun:

1. Domen Prevc - 134 m, 85,4 pkt

2. Anze Lanisek - 127,5 m, 82,9 pkt

3. Stephan Embacher - 127 m, 76,8 pkt

4. Felix Hoffmann - 125,5 m, 72,7 pkt

5. Ryoyu Kobayashi - 122 m, 71,7 pkt

...

21. Kacper Tomasiak - 118 m, 61,6 pkt

23. Dawid Kubacki - 115,5 m, 61,1 pkt

33. Paweł Wąsek - 123 m, 53,2 pkt

40. Piotr Żyła - 112 m, 51,3 pkt

52. Aleksander Zniszczoł - 109 m, 42,1 pkt.

Teraz przed nami kwalifikacje. Te ruszą o godzinie 11:00. Z kolei konkurs indywidualny zaplanowano na godzinę 15:10. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z dzisiejszych zmagań Polaków, czy to w kwalifikacjach, czy to w konkursie, na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.