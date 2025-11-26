Polski skoczek reaguje na przełomowy wyrok TSUE. "Tak bardzo boli"

Na początku roku świat skoków narciarskich żył coming outem Andrzeja Stękały. Polski skoczek wyznał, że jest osobą homoseksualną, a jego wieloletni partner zmarł kilka tygodni wcześniej. Spotkał się jednak z wieloma słowami wsparcia. Bał się reakcji ludzi, kiedy dowiedzą się o jego orientacji seksualnej, ale nie został wykluczony przez społeczeństwo.
Najnowszy wyrok TSUE dotyczący uznania par jednopłciowych to dla Andrzeja Stękały ważny krok do tego, by mógł w przyszłości wziąć ślub ze swoim partnerem w Polsce. Co prawda do tego jeszcze daleka droga, ale wyrok trybunału unijnego jest przełomowy. Nakazuje on państwom członkowskim uznanie związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych zawartych w innym kraju UE.
- Cieszę się z tego orzeczenia, bo pierwszy raz od dawna poczułem, że ktoś naprawdę widzi ludzi takich jak ja - przyznał Stękała w rozmowie z Interią Sport.
Polskie prawo wciąż nie zezwala na formalizowanie związków par tej samej płci w naszym kraju, choć od wielu lat są zapewnienia części polityków, że to się zmieni. Tej zmiany nie może doczekać się Stękała.
- Jestem Polakiem. Jestem sportowcem. Całym sercem pracuję dla tego kraju, reprezentuję go z dumą i oddaniem, bo go kocham. Dlatego tak bardzo boli mnie, że nie mogę zawrzeć małżeństwa jak każdy inny obywatel. Chciałbym móc powiedzieć "tak" właśnie tutaj, w Polsce, którą noszę w sercu - mówił skoczek narciarski.
Mimo wszystko Stękała patrzy w przyszłość z optymizmem, że społeczeństwo będzie bardziej otwarte i tolerancyjne, a związki par jednopłciowych nie będą wykorzystywane w przepychance politycznej.
- Nie jestem ideologią. Jestem człowiekiem. Mężczyzną, który kocha i chce być kochany. Który pragnie normalnego, spokojnego życia, bez udowadniania swojej wartości. To orzeczenie nie zmienia jeszcze wszystkiego, ale daje mi nadzieję. Nadzieję, że pewnego dnia będę mógł żyć w Polsce jako równy człowiek - powiedział.
Andrzej Stękała skakał latem i jesienią głownie w zawodach Pucharu Kontynentalnego i FIS Cupu. W sierpniu startował w zawodach z cyklu Letniego Grand Prix w Wiśle, ale nie przebrnął przez kwalifikacje.
