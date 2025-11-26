PŚ w skokach w Falun. O której dzisiaj konkurs? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Poza Tomasiakiem w Falun z dobrej strony pokazał się też Kamil Stoch, który zajął we wtorkowym konkursie 15. miejsce. Pozostali Polacy? Można wymagać więcej. Dopiero 27. miejsce zajął Paweł Wąsek. Najgorszy w polskiej kadrze był Piotr Żyła, który skończył rywalizację na 35. pozycji.

Skoczkowie znów polecą w Falun. O której start konkursu?

Dziś oczywiście liczymy na lepszy występ reprezentantów Polski. W środę skoczkowie przeniosą się na skocznię HS132. Plan dnia wygląda tak samo jak we wtorek. O godzinie 9:00 rozpocznie się oficjalny trening. Krótko po nim - o 11:00 - wystartują kwalifikacje. Start konkursu przewidziano na godzinę 15:10 - nie są to oczywiście najlepsze godziny dla kibiców, z których większość o tej porze dopiero zacznie kończyć pracę.

Puchar Świata w Falun. Gdzie oglądać skoki? O której godzinie początek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Transmisję z dzisiejszych zawodów oraz kwalifikacji można obejrzeć w kanale Eurosport 1 oraz w Internecie na platformie HBO Max. Studio w Eurosporcie poświęcone tej rywalizacji rozpocznie się już o godzinie 10:26, a o 11:00 powinny zacząć się zmagania skoczków w kwalifikacjach. Następnie skoki wrócą na antenę Eurosportu dopiero o godzinie 14:45, a sam konkurs główny rozpocznie się o 15:10. Rywalizację skoczków będzie można oglądać też w ogólnodostępnym kanale TTV, gdzie transmisja ze studia rozpocznie się o godzinie 14:50.

