Tyle zarobił Tomasiak za życiowy sukces w Pucharze Świata. To nie żart

Kacper Tomasiak w miniony weekend zadebiutował w Pucharze Świata. W norweskim Lillehammer był szósty w mikście wraz z całą reprezentacją Polski i zajął kolejno 18. i 22. miejsce w konkursach indywidualnych. Jeszcze lepiej spisał się w swoim trzecim samodzielnym występie. We wtorek zajął 12. miejsce w Falun, co oczywiście jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

Kacper Tomasiak otarł się o pierwszą "10". Oto ile zarobił

Po pierwszej serii wydawało się nawet, że może być jeszcze lepiej. Na skoczni HS-95 18-letni skoczek lądował na 93. metrze i zajmował 8. miejsce z niespełna dwupunktową stratą do podium. Niestety w drugiej próbie poszło mu już nieco gorzej. Co prawda uzyskał taką samą odległość, ale rywale okazali się lepsi, a Tomasiak spadł na 12. pozycję. Mimo to tym razem był najlepszym z Polaków, a przy okazji zapewnił sobie dość pokaźną nagrodę.

Zgodnie z tabelą wynagrodzeń, ustaloną przez FIS na obecny sezon, za 12. miejsce w pojedynczym konkursie indywidualnym przysługuje wypłata rzędu 2,8 tys. euro. Oznacza to, że przy aktualnym kursie Tomasiak otrzyma nieco ponad 11,8 tys. złotych. Najwięcej powodów do radości ma za to zwycięzca wtorkowych zawodów Stefan Kraft, który zgarnie 15 tys. euro (ok. 63,5 tys. zł).

Tyle zarobili polscy skoczkowie w Falun. Tylko trzech dostanie wypłatę

Poza Kacprem Tomasiakiem punkty Pucharu Świata oraz nagrody pieniężne zapewniło sobie zaledwie dwóch innych naszych rodaków (te przyznawane są jedynie czołowej trzydziestce konkursu - red.). Kamil Stoch za 15. miejsce zarobi 2250 euro (ok. 9,5 tys. zł), a Paweł Wąsek za 27. - zaledwie 800 euro (3,38 tys. zł).

Szansa na kolejne zdobycze nadarzy się już w środę. Wtedy to rywalizacja w Falun przeniesie się na skocznię dużą HS-134. Podobnie jak we wtorek kwalifikacje rozpoczną się o godz. 11:00, a konkurs o 15:10. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.