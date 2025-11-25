Tomasiak przemówił po życiowym sukcesie w PŚ. Tłumaczy, co się stało

Kacper Tomasiak odniósł życiowy sukces. 18-letni Polak we wtorkowym konkursie w szwedzkim Falun zajął 12. miejsce (dwa razy skoczył po 93 metry), najwyższe w karierze w Pucharze Świata. A po pierwszej serii był nawet na ósmej pozycji. "Zaledwie 18-letni Kacper Tomasiak znów zachwycił polskich kibiców! We wtorkowym konkursie w Falun po pierwszej serii był na wysokim, ósmym miejscu z niewielką stratą do podium. W drugim skoku Polak nie skoczył już tak dobrze. Niemiec Philip Raimund pobił za to rekord skoczni!" - pisaliśmy w relacji z konkursu w Falun.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Kacper Tomasiak przemówił po życiowym sukcesie w PŚ

Kacper Tomasiak po konkursie przemówił krótko po swoim życiowym konkursie. Skomentował swój błąd w drugiej serii.

- W drugiej serii skręciło mi lewą nartę po wyjściu z progu i w efekcie straciłem trochę wysokości i prędkości, ale i tak udało się z tego nieźle polecieć. W miarę jestem zadowolony z tego występu - powiedział przed kamerami Eurosportu.

- Jak dobry był ten pierwszy skok - spytał dziennikarz Kacper Merk.

- Trochę lepszy od tych treningowych i z kwalifikacji, chociaż jeszcze nieidealny. Pod koniec skoku trochę straciłem, ale mniej niż we wcześniejszych próbach. Byłem z tego skoku naprawdę zadowolony. Jak minimalnie coś nie wyjdzie tutaj w Falun, to ciężko o dobrą pozycję - dodał Tomasiak.

"Niesamowicie obserwuje się tempo, w jakim rozwija się Kacper Tomasiak. 18-latek z Polski jeszcze kilka tygodni temu pewnie nawet nie marzył o występach w Pucharze Świata, a już w trzecim konkursie mógł walczyć o podium. Swoimi skokami zaskoczył nawet dyrektora Pucharu Świata, Sandro Pertile" - pisał o jego występie w Falun Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl.

Tomasiak po trzech konkursach jest na 18. miejscu (44 punkty) w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Liderem jest Austriak Stefan Kraft.

Zobacz także: Rewolucja w Turnieju Czterech Skoczni. Długo na to czekali

Drugi konkurs odbędzie się już w środę, 26 listopada, tym razem na skoczni dużej (K-120 m).

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU