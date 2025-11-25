Nie do wiary, co wyczynia polski 18-latek! Mina dyrektora PŚ mówi wszystko

Już od jakiegoś czasu, patrząc na kalendarz sezonu olimpijskiego w Pucharze Świata i widząc rosnącą formę Kacpra Tomasiaka, 25 listopada można było zakreślać na czerwono. Było jasne, że konkurs na normalnej skoczni w Falun przyniesie młodemu polskiemu zawodnikowi szansę na świetny wynik. W Lillehammer udowodnił, że debiut w zawodach najwyższej rangi nie sprawił mu wielkich trudności - zajął 18. i 22. miejsce. Dlatego można było oczekiwać, że będzie w stanie powalczyć, żeby tę szansę w Szwecji wykorzystać.
Przy obecnej technice Tomasiaka im mniejszy obiekt, tym lepiej dla naszego skoczka. 18-latek najwięcej do nadrobienia ma w drugiej fazie lotu - więc im dłużej przebywa w powietrzu, tym więcej traci na jakości skoku i uzyskiwanej odległości. Wydaje się, że w tym aspekcie sprawa nieco pogorszyła się od fenomenalnej formy z lata i wygranej w cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego. Te rezerwy w powietrzu chyba minimalnie się pogłębiły. Dlatego tym lepiej, że wtorkowy konkurs w Falun - w ramach próby przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata - odbył się na obiekcie, którego rozmiar to 95 metrów.
W pierwszej serii Tomasiakowi zabrakło do punktu HS dwóch metrów, ale oddał skok w niezłym stylu i przy nie najlepszych warunkach. Kilku zawodnikom, którzy lądowali dalej od niego, wiatr sprzyjał bardziej, więc spadali za niego w klasyfikacji konkursu. A Polak na półmetku był siódmy i tracił tylko 1,6 punktu do podium.
To, jak dobrze spisał się w pierwszej serii, potwierdzały dwie reakcje, które tuż po jego skoku pokazały kamery. Pierwsza to wyraźny gest radości trenera Macieja Maciusiaka. A tuż obok polskiego szkoleniowca stał dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile. Włoch wpatrywał się w monitor, na którym trenerzy śledzili podgląd transmisji z zawodów i miał minę, jakby nie dowierzał, że młody Polak był w stanie tak daleko polecieć. Pewnie nie spodziewał się, jak wiele innych osób, że Tomasiak już teraz będzie w grze o tak dobry wynik.
Realne pozostawało, że w finale zaatakuje. O jego psychikę nie było co się martwić - już wielokrotnie pokazywał nam, że mentalnie wytrzymuje presję i nawet przy najważniejszym skoku w jego karierze nie powinien się "spalić". Co innego, że pozostawało pytanie, czy się przesadnie nie "podpali".
I niestety, chyba tak właśnie się stało. Polak nie utrzymał tak wysokiej pozycji w drugiej serii, skończył konkurs na dwunastym miejscu. To jednak nie tak, że zupełnie zepsuł swój skok. Oddał dwie równe próby, bo znów uzyskał 93 metry. Problem w tym, że w finale zawodów mocno naciskali rywale - choćby Niemiec Felix Hoffmann czy startujący tuż przed Tomasiakiem Jan Hoerl z Austrii (obaj uzyskali po 97 metrów). Na ich tle wynik Tomasiaka był solidny, ale nie wyróżniał się tak bardzo, jak w pierwszej serii.
Na normalnej skoczni liczy się każdy detal, a młody zawodnik polskiej kadry B nie wylądował swojego drugiego skoku w najlepszy sposób. Dostał 53 punkty za styl od sędziów, o jeden mniej niż kilkadziesiąt minut wcześniej. Pod tym względem dawałoby mu to 17. miejsce. Ex aequo z Kamilem Stochem, którego oceniono tak samo, ale w tym przypadku to raczej nie jest pocieszające. Ten aspekt finałowego skoku kosztował go miejsce w najlepszej dziesiątce zawodów. Stracił do dziesiątego Mariusa Lindvika z Norwegii właśnie jeden punkt.
Z perspektywy transmisji wydawało się, że w drugiej serii jego lot nie był też aż tak płynny w pierwszej fazie, tuż po odbiciu. Tomasiak mocno zabrał się tam z nartami, szarpnął je i stracił nieco stabilności w powietrzu. Być może za bardzo chciał jeszcze trochę odlecieć przeciwnikom. Tak jak chwilę przed nim i po nim robili to inni. Zawody wygrał Austriak Stefan Kraft, który odniósł 46. zwycięstwo w karierze i jest już drugi na liście wszech czasów. Podium uzupełnili Anze Lanisek ze Słowenii i Niemiec Philipp Raimund. Punktowało jeszcze dwóch Polaków - wspomniany Kamil Stoch na 15. miejscu, a także 27. Paweł Wąsek. Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki i Piotr Żyła zakończyli zawody poza "30" - odpowiednio na 31., 33. i 35. miejscu.
Trzeba oddać Tomasiakowi, że jego wynik jest swego rodzaju ewenementem. Nawet Adam Małysz w swoich pierwszych trzech startach w PŚ nie wypadł tak jak on - trzykrotnie nie kwalifikował się do konkursu. Gdy już w nim wystartował, za piątym razem, zajął 17. miejsce w Innsbrucku. To znakomity wynik, ale przecież Tomasiak już teraz, wcześniej na etapie swojej kariery od Małysza, ma lepszy rezultat.
12. miejsce w Falun zdecydowanie przebija też trzy pierwsze występy w zawodach najwyższej rangi Kamila Stocha. On najwyżej był w nich na 44. miejscu. Ale już w czwartym - w słynnym konkursie w Pragelato, próbie przedolimpijskiej w 2005 roku - zajął siódme miejsce. Oczywiście, byli tacy zawodnicy jak Krzysztof Biegun, którym udało się już w drugim konkursie PŚ w życiu odnieść zwycięstwo, ale to pojedyncze i często dość skomplikowane historie. A kto wie, może już wkrótce i o takie pozycje powalczy też Kacper Tomasiak. On ciągle sygnalizuje, że potencjał jest i nigdzie się nie wybiera.
Jego wynik z wtorku trzeba docenić. Wiadomo, to jeszcze raczej nie spełnienie marzeń polskiego skoczka, ale podstawa do budowania swojego nazwiska w światowych skokach od samego początku. Pewnie zmierzy się teraz z pierwszym tak dużym niedosytem - bo przecież walka o podium i miejsce w Top10 były tak blisko, zabrakło mu naprawdę niewiele. Ale gdy obserwowało się go najpierw latem, a potem w Lillehammer, łatwo było dojść do wniosku, że Tomasiak ma wielki dar: zupełnie inaczej psychicznie znosi wszystko to, co do tej pory blokowało polskich skoczków. Dlatego można mu zaufać, że 12. miejsce w Falun tylko mu pomoże. Już teraz jest 18. skoczkiem klasyfikacji generalnej PŚ - w jego wieku to brzmi naprawdę dumnie.
Na bandach wokół skoczni w Falun promowano przyszłoroczne mistrzostwa świata - logotypem z sercem i hasłem "Memories for life". Te pierwsza wspomnienia, które zostaną z nim do końca życia, Tomasiak właśnie sobie stworzył. Mamy nadzieje, że będzie nam produkował coraz więcej pięknych chwil. Są podstawy do tego, żeby myśleć o tym w najbliższej, a nie odległej przyszłości. Jakże pięknie byłoby, gdyby do Falun na MŚ w 2027 roku wracał już nie jako sensacja, a jeden z tych, którzy mogą powalczyć o coś więcej.
