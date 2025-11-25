Tak wygląda klasyfikacja PŚ w skokach po wtorkowym konkursie w Falun

W miniony weekend rozpoczął się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zmagania miały swój początek w norweskim Lillehammer. Rozegrano dwa konkursy. Pierwszy wygrał Austriak Daniel Tschofenig, pokonując rodaków Jana Hoerla i Stefana Krafta, zaś drugi padł łupem Japończyka Ryoyu Kobayashiego, który na podium wyprzedził Słoweńca Domena Prevca i Niemca Felixa Hoffmanna.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Tak wygląda klasyfikacja PŚ w skokach. Trzy konkursy za nami

Polacy, choć nie znaleźli się w pierwszej dziesiątce, mogli być umiarkowanie zadowoleni. Zwłaszcza 18-letni Kacper Tomasiak, który debiutując w Pucharze Świata, dwa razy zajął miejsce w czołowej "30". Po weekendzie w Lillehammer uwaga wszystkich przeniosła się do szwedzkiego Falun, gdzie we wtorkowe popołudnie rozegrano kolejny konkurs.

Relację ze zmagań można przeczytać w tym miejscu. Tym razem w konkursie triumfował Stefan Kraft, wyprzedzając Anze Laniska i Philippa Raimunda. Najlepszy z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, który zajął 12. pozycję. Poza nim na punktowanych miejscach znaleźli się Kamil Stoch (15.) i Paweł Wąsek (27.). Do serii finałowej nie weszło trzech Polaków: Aleksander Zniszczoł (31.), Dawid Kubacki (33.) i Piotr Żyła (35.).

Jak te wydarzenia wpłynęły na klasyfikację generalną PŚ? Dotychczasowy lider cyklu Ryoyu Kobayashi, który we wtorek zajął siódme miejsce, stracił żółtą koszulkę. Prowadzenie objął Stefan Kraft. Wyprzedza Kobayashiego i Tschofeniga. Najlepszy z Polaków w "generalce" jest Kamil Stoch. Zajmuje 13. miejsce i do czołowej "10" traci zaledwie trzy punkty.

Klasyfikacja generalna PŚ po wtorkowym konkursie w Falun:

1. Stefan Kraft (Austria) - 205 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 181 pkt

3. Daniel Tschofenig (Austria) - 176 pkt

4. Jan Hoerl (Austria) - 157 pkt

5. Anze Lanisek (Słowenia) - 156 pkt

6. Philipp Raimund (Niemcy) - 150 pkt

6. Domen Prevc (Słowenia) - 150 pkt

8. Felix Hoffmann (Niemcy) - 118 pkt

9. Stefan Embacher (Austria) - 103 pkt

10. Ren Nikaido (Japonia) - 61 pkt

...

13. Kamil Stoch (Polska) - 58 pkt

18. Kacper Tomasiak (Polska) - 44 pkt

23. Dawid Kubacki (Polska) - 20 pkt

27. Piotr Żyła (Polska) - 12 pkt

32. Paweł Wąsek (Polska) - 7 pkt

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU