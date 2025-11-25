Ależ odpalił dynamit! Nowy rekord pobity o dwa metry! Życiowy sukces Tomasiaka

Polscy kibice w konkursie w Falun najbardziej liczyli na zaledwie 18-letniego Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha. Obaj najlepiej spisali się z Polaków w kwalifikacjach. Tomasiak zajął bardzo dobre, 10. miejsce (Ex aequo z Janem Hoerlem), a Stoch był 14.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza wokół olimpijskich skoczni. Jest reakcja po skandalu

Świetny skok Kacpra Tomasiaka w I serii w Falun

W pierwszej serii wtorkowego konkursu obaj potwierdzili, że w tej chwili są najlepszymi polskimi skoczkami. Kamil Stoch skoczył 93,5 metra i zajmował 12. miejsce. Kapitalnie spisał się Kacper Tomasiak, bo wylądował w dobrym stylu 93 metry i był 8! Do drugiej serii zakwalifikował się też Paweł Wąsek (88,5 metra i 27. miejsce). Pecha miał Aleksander Zniszczoł, któremu zabrakło 0,2 punktu, by być w "30". Zniszczoł był 31, Dawid Kubacki 33. (88,5 metra), a Piotr Żyła - 35. (88).

W drugiej serii wszystkie polskie oczy były na Stocha i Tomasiaka. Ten drugi do podium tracił tylko 1,6 punktu. Polak tym razem miał lekkie problemy przy wyjściu z progu, musiał korygować pozycję i w efekcie wylądował na 93 metrze. Zajął ostatecznie 12. miejsce, najwyższe w karierze! Stoch skoczył też 93 metry i po swojej próbie był dopiero 4. Ostatecznie zajął 15. pozycję.

Wtorkowy konkurs wygrał Austriak Stefan Kraft. Dzięki temu zrównał z legendarnym Finem Matti Nykanenem w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. Obaj mają po 46 triumfów. Najwięcej, bo 53. ma Austriak Gregor Schlierenzauer.

Kraft w I serii poprawił o pół metra dotychczasowy rekord skoczni, bo skoczył 97,5 metra. Na krótko, bo w drugiej jeszcze dalej wylądował Niemiec Philip Raimund - aż 99,5 metra.

Zobacz także: Rewolucja w Turnieju Czterech Skoczni. Długo na to czekali

Drugi konkurs odbędzie się już w środę, 26 listopada, tym razem na skoczni dużej (K-120 m).

Najlepsza "10" konkursu w Falun:

Stefan Kraft - 97,5 i 96,5 - nota 249.9 Anze Lanisek - 96 i 96 - 247.7 Philip Raimund - 94,5 i 99,5 - 244.9 Stephan Embacher - 95 i 96,5 - 241.8 Jan Hoerl - 94 i 97 - 240.6 - 240.6 Daniel Tschofenig - 94 i 93,5 - 240.2 Ryoyu Kobayashi - 94 i 95,5 - 237.5 Felix Hoffmann - 92 i 97 - 235.7 Vladimir Zografski - 95 i 93 - 234.7 Marius Lindvik - 94 i 92.5 - 232

12. Kacper Tomasiak - 93 i 93 - 231

15. Kamil Stoch - 93,5 i 93 - 228.5

27. Paweł Wąsek - 88,5 i 90 - 214.2

31. Aleksander Zniszczoł - 89,5 - 107.8

33. Dawid Kubacki - 88,5 - 106.8

35. Piotr Żyła - 88 - 106.5

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU