Ależ odpalił dynamit! Nowy rekord pobity o dwa metry! Życiowy sukces Tomasiaka

Polscy kibice w konkursie w Falun najbardziej liczyli na zaledwie 18-letniego Kacpra Tomasiaka oraz Kamila Stocha. Obaj najlepiej spisali się z Polaków w kwalifikacjach. Tomasiak zajął bardzo dobre, 10. miejsce (Ex aequo z Janem Hoerlem), a Stoch był 14.
W pierwszej serii wtorkowego konkursu obaj potwierdzili, że w tej chwili są najlepszymi polskimi skoczkami. Kamil Stoch skoczył 93,5 metra i zajmował 12. miejsce. Kapitalnie spisał się Kacper Tomasiak, bo wylądował w dobrym stylu 93 metry i był 8! Do drugiej serii zakwalifikował się też Paweł Wąsek (88,5 metra i 27. miejsce). Pecha miał Aleksander Zniszczoł, któremu zabrakło 0,2 punktu, by być w "30". Zniszczoł był 31, Dawid Kubacki 33. (88,5 metra), a Piotr Żyła - 35. (88).
W drugiej serii wszystkie polskie oczy były na Stocha i Tomasiaka. Ten drugi do podium tracił tylko 1,6 punktu. Polak tym razem miał lekkie problemy przy wyjściu z progu, musiał korygować pozycję i w efekcie wylądował na 93 metrze. Zajął ostatecznie 12. miejsce, najwyższe w karierze! Stoch skoczył też 93 metry i po swojej próbie był dopiero 4. Ostatecznie zajął 15. pozycję.
Wtorkowy konkurs wygrał Austriak Stefan Kraft. Dzięki temu zrównał z legendarnym Finem Matti Nykanenem w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. Obaj mają po 46 triumfów. Najwięcej, bo 53. ma Austriak Gregor Schlierenzauer.
Kraft w I serii poprawił o pół metra dotychczasowy rekord skoczni, bo skoczył 97,5 metra. Na krótko, bo w drugiej jeszcze dalej wylądował Niemiec Philip Raimund - aż 99,5 metra.
Drugi konkurs odbędzie się już w środę, 26 listopada, tym razem na skoczni dużej (K-120 m).
