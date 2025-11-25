Rewolucja w Turnieju Czterech Skoczni. Długo na to czekali

Turniej Czterech Skoczni to jedna z najważniejszych imprez w świecie narciarskim. Triumf w niej gwarantuje przejście do historii skoków narciarskich. Trzech polskich skoczków wygrywało TCS - Adam Małysz w sezonie 2000/2001, Kamil Stoch trzykrotnie (2016/2017, 2017/2018 i 2020/2021) oraz Dawid Kubacki (2019/2020).

REKLAMA

Zobacz wideo Papszun pasuje do Legii? Kosecki: Nie ma trenera, który nie chciałby poprowadzić tego klubu

Kobiety będą skakać na TCS

Wielkie zmiany w TCS zajdą w sezonie 2026/2027, czyli przy okazji 75. edycji imprezy. Po raz pierwszy w historii do rywalizacji o Złotego Orła zostaną dopuszczone kobiety. Panie dotychczas brały udział w Turnieju Dwóch Nocy, który zaczynał się w Sylwestra Garmisch-Partnekirchen i kończył w Oberstdorfie w Nowy Rok.

Organizatorzy TCS od dłuższego czasu mieli pomysł organizacji kobiecej edycji imprezy, ale na drodze do realizacji planu stał brak sztucznego oświetlenia na skoczni Bergisel w Innsbrucku, gdzie tradycyjnie odbywa się trzeci konkurs. Zostanie ono jednak zamontowane, strona austriacka znalazła środki na finansowanie montażu oświetlenia.

"Radość wśród klubów partnerskich i komitetu organizacyjnego Turnieju Czterech Skoczni po wspaniałych wieściach z Innsbrucku! Austriackie Stowarzyszenie Narciarskie (OSV) i kraj związkowy Tyrol uzgodniły już sfinansowanie systemu oświetleniowego na Stadionie Bergisel, droga do Turnieju Czterech Skoczni kobiet jest otwarta" - czytamy w komunikacie od organizatorów.

- To fantastyczna wiadomość i dokładnie ten sygnał, na który czekaliśmy tak długo. Oznacza to, że 75. Turniej Czterech Skoczni 2026/27 przejdzie do historii. To świetnie, że ten ostatni znak zapytania został już usunięty. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy to umożliwili - powiedział Manfred Schuetzenhofer, prezes TCS.

Podkreślono, że sztuczne oświetlenie w Innsbrucku będzie oznaczać, że FIS będzie miał większą swobodę w planowaniu poszczególnych sesji na austriackiej skoczni.

Zobacz też: Francuz przyjechał do Polski i wydał wyrok. Nigdzie nie widział czegoś takiego

W tym sezonie odbędzie się trzecia i zarazem ostatnia edycja Turnieju Dwóch Nocy dla skoczkiń. Z kolei panowie rozpoczną TCS tradycyjnie 29 grudnia w Oberstdorfie. Trofeum będzie bronić Austriak Daniel Tschofenig.