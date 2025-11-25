Tomasiak odpalił petardę w kwalifikacjach!

Od lutego 2014 roku szwedzkie Falun nie organizowało zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. W międzyczasie w 2015 roku odbyły się tam mistrzostwa świata, na których Polacy zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowym. Jednak PŚ omijał Szwecję szerokim łukiem przez ostatnie ponad 11 lat. Aż do teraz. FIS uznał, że czas na powrót i wybrał dość nietypowy termin, bo nie dość, że prawie na samym początku sezonu, to jeszcze w środku tygodnia.

Tomasiak wiódł polski prym w treningach

We wtorek 25 listopada skoczkom przyszło rywalizować na skoczni normalnej. Ten obiekt na PŚ czeka jeszcze dłużej i to dużo dłużej, bo od 1996 roku. W ostatnim konkursie w Falun na normalnym obiekcie wygrywał jeszcze Primoż Peterka przed Adamem Małyszem i Jensem Weissflogiem. Pawła Wąska i Kacpra Tomasiaka nie było jeszcze wtedy nawet na świecie, a Aleksander Zniszczoł miał dwa latka. Z tej trójki najmocniej liczyliśmy na najmłodszego, czyli Tomasiaka. Nasz 18-letni talent świetnie spisał się w Lillehammer, gdzie punktował w obu konkursach. Był drugim najlepszym z Polaków zaraz po Kamilu Stochu.

Za to w treningach przed kwalifikacjami zdecydowanie najlepszy z Polaków był Tomasiak. Zajmował kolejno 14. i 11. miejsce, co zwiastowało naprawdę dobre rzeczy. Słabiej poszło Stochowi, który był 22. i 33., zaś co do reszty, tylko Paweł Wąsek dwukrotnie był w Top 30. Z kolei Aleksander Zniszczoł wynikiem z drugiego treningu nie dostałby się nawet do konkursu (52. miejsce).

Świetny skok Tomasiaka także w kwalifikacjach! Jest Top 10!

Na szczęście już w kwalifikacjach takich kłopotów nie miał. Podobnie zresztą jak wszyscy inni Polacy. Najlepszym z naszych ponownie był Kacper Tomasiak. 18-latek poleciał 90,5 metra przy wietrze w plecy, co dało mu naprawdę świetne 10. miejsce. Kamil Stoch poleciał co prawda dalej, bo 92 metry, ale jemu akurat powiało pod narty, więc skończył na 14. pozycji.

U pozostałych Polaków błysku nie stwierdzono. Najsłabiej spisał się dwukrotny mistrz świata na skoczni normalnej, czyli Piotr Żyła (86,5 metra i 43. miejsce), a tylko ciut lepiej spisał się Aleksander Zniszczoł. Gdyby to była pierwsza seria konkursowa, to punktowałoby trzech Polaków, bo poza Tomasiakiem oraz Stochem jeszcze Kubacki (24. miejsce) i Paweł Wąsek (29. lokata).

Austriacy po swojemu

Czołówkę totalnie zdominowali Austriacy, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca. Wygrał Daniel Tschofenig przed dwoma Stefanami - Kraftem i Embacherem. Zaskoczyć mogła słaba dyspozycja Domena Prevca, który poleciał tylko 83 metry, przez co zajął 44. miejsce ex aequo z Piotrem Żyłą.

Miejsca Polaków w kwalifikacjach:

10. Kacper Tomasiak - 90,5 m, 111,5 pkt

90,5 m, 111,5 pkt 14. Kamil Stoch - 92 m, 109,3 pkt

92 m, 109,3 pkt 24. Dawid Kubacki - 89 m, 103,8 pkt

89 m, 103,8 pkt 29. Paweł Wąsek - 88 m, 102,6 pkt

88 m, 102,6 pkt 40. Aleksander Zniszczoł - 87 m, 98,7 pkt

87 m, 98,7 pkt 44. Piotr Żyła - 86,5 metra, 97,6 pkt

