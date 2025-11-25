PŚ w Falun. O której skoki narciarskie dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Puchar Świata w skokach narciarskich rozpoczął się w miniony weekend, a już we wtorek i środę czekają nas następne emocje. Po inauguracyjnych zawodach w norweskim Lillehammer najlepsi skoczkowie świata przenoszą się do Falun, gdzie odbędą się kolejne dwa konkursy. Na początek rywalizacja rozegra się na obiekcie normalnym HS-95.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Maliszewska po niebezpiecznym wypadku na torze w Gdańsku: Nie wiem, czy chcę to oglądać

Kolejny konkursów skoków narciarskich już w ten wtorek! Kiedy konkurs i kwalifikacje w Falun?

Polskę podobnie jak w poprzednich zawodach reprezentować będą: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Trener Maciej Maciusiak postawił więc na tę samą szóstkę. W najlepszej dyspozycji z tego grona wydaje się Stoch, który w Lillehammer zajął 12. i 13. miejsce. Z dobrej strony pokazał się też debiutujący w Pucharze Świata 18-letni Kacper Tomasiak, który był 18. i 22.

Dla wszystkich ekip konkursy w Szwecji będą miały bardzo istotne znaczenie. W ich trakcie skoczkowie zapoznają się z dwoma obiektami, na których rozegrane zostaną mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w 2027 r. W środę wypróbują też dużą skocznię.

Puchar Świata w Falun. Gdzie i o której oglądać skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Rywalizację w Falun rozpoczną kwalifikacje. Te zaplanowane są na wtorek 25 listopada na godz. 11:00. Pierwszy konkurs indywidualny rozpocznie się tego samego dnia o godz. 15:10. Transmisje z obu tych wydarzeń można będzie oglądać w Eurosporcie 1 oraz w internecie na platformie HBO Max. Ponadto transmisja z konkursu będzie również dostępna w ogólnodostępnej stacji TTV. Dla kibiców to spora zmiana. Puchar Świata nie będzie bowiem pokazywany na kanale TVN.

Taki sam harmonogram przewidziany jest również na środę 26 listopada, z tą różnicą, że zmagania odbywać się będą na skoczni dużej HS-132. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z wtorkowych i środowych zawodów na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.