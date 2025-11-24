Co za słowa o polskim megatalencie. "Inna galaktyka"

Wiemy nie od wczoraj, że Kacper Tomasiak ma ogromne możliwości. Już dawno został okrzyknięty dużym talentem, ale w przeszłości widzieliśmy już wielu zdolnych Polaków, którzy później nie robili dużej kariery. Tomasiak tymczasem wygrał Letni Puchar Kontynentalny i wywalczył dla naszego kraju dodatkowe miejsce w pierwszym periodzie Pucharu Świata. Zasłużył na to, by otrzymać szansę na debiut w zawodach tej rangi i jak na razie trudno mieć do niego większe zastrzeżenia.

Tomasiak słabszy tylko od Stocha

Podczas pierwszych konkursów PŚ w Lillehammer Tomasiak potwierdził w niektórych próbach, że stać go na wysokie miejsca. Najpierw w piątek został wybrany do składu w zmaganiach mikstów. W sobotę w zawodach indywidualnych był 18., a dzień później 22. Rzadko się zdarza, by jakikolwiek polski junior notował tak dobre otwarcie.

Tomasiak zgromadził zatem 22 punkty do klasyfikacji generalnej PŚ, a to sprawia, że zajmuje 18. miejsce. Spośród Polaków wyżej od niego jest tylko Kamil Stoch, który plasuje się na 12. pozycji (42 pkt). Tak się składa, że obu panów dzieli 20 lat różnicy, a w tej chwili to oni są siłą napędową polskich skoków.

Joniak nie ma wątpliwości. "Inna galaktyka"

Solidnie w Letnim Pucharze Kontynentalnym spisywał się Klemens Joniak, inny ze zdolnych polskich skoczków. W programie "Trzecia seria" na antenie TVP Sport powiedział, co jest największym atutem Tomasiaka.

- Z moich obserwacji Kacper ma szczególnie dobre wyjście z progu. Jak popatrzę się na niego i porównam do innych, to pasuje wypowiedzieć te same słowa, co trener Wojciech Topór: inna galaktyka. Próg bardzo mocno mu "oddaje", dzięki czemu zyskuje wysokość i może daleko odlatywać. Ten aspekt naprawdę mu pomaga - ocenił Joniak.

Często mówi się, że atomowe wyjście z progu jest kluczowe szczególnie podczas konkursów na normalnych skoczniach. Tomasiak zatem ma sporą szansę na poprawienie najlepszej lokaty z Lillehammer już we wtorek. Wówczas w Falun zawodnicy będą rywalizować właśnie na obiekcie normalnym (HS 95).

