Polscy skoczkowie zatrzymani na granicy. Oto powód

Za nami dwa pierwsze konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zostały one rozegrane w norweskim Lillehammer. W sobotnim konkursie wygrał Austriak Daniel Tschofening (133 i 129 metrów - nota 311.5), a w niedzielnym zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi (138 i 139,5 metra - nota 290.5). W obu zawodach najlepszym z Polaków był Kamil Stoch. W sobotę zajął 13. miejsce (135,5 i 122 - 291.3), a w niedzielę 12. pozycję (138,5 i 123,5 - 253.1).

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Problemy reprezentacji Polski na granicy

Polscy skoczkowie od razu z Lillehammer ruszyli na kolejne zawody Pucharu Świata - do szwedzkiego Falun. Podczas podróży w poniedziałek rano mieli problemy przy granicy norwesko-szwedzkiej (to najdłuższa granica Norwegii, biegnąca od południa przez wschodnią część kraju). Ich autobus został bowiem cofnięty z autostrady przez służby na kontrolę wagową i dokumentacyjną.

"Kierowca autokaru, którym podróżuje między innymi reprezentacja Polski, został cofnięty z autostrady przez służby na kontrolę wagową i dokumentacyjną – pominiętą przy wjeździe. Będzie spore opóźnienie w drodze z Lillehammer do Falun" - napisał w serwisie X Dominik Formela, dziennikarz Skijumping.pl.

W Falun skakać będzie identyczny skład Polaków, co w Lillehammer: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł. Tylko Stoch, Tomasiak i Kubacki byli w najlepszej "30" obu konkursów w Lillehammer.

Zobacz także: Polski skoczek powinien zostać zdyskwalifikowany! Uratowała go jedna rzecz

Rywalizacja w Falun rozpocznie się we wtorek, 25 listopada o godz. 9 treningiem. Dwie godziny później odbędą się kwalifikacje, a konkurs na skoczni normalnej (HS95) o 15.10. W środę też o godz. 11 kwalifikacje, a konkurs na skoczni dużej (HS132) o 15.10.

Zapraszamy Państwa do relacji na żywo z konkursów Pucharu Świata w skokach na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU