Tak wygląda klasyfikacja PŚ w skokach po konkursach w Lillehammer

W sobotę 22 listopada rozpoczął się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem rywalizacja rozpoczęła się w Lillehammer. Pierwsze trzy miejsca w inauguracyjnym konkursie zajęli Austriacy. Daniel Tschofenig pokonał Jana Hoerla i Stefana Krafta. Czołową piątkę uzupełnili Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch - zajął 13. miejsce. Błysnął także debiutant. 18-letni Kacper Tomasiak uplasował się na 18. pozycji. Poza tą dwójką punktowali Piotr Żyła (19.), Dawid Kubacki (22.) i Paweł Wąsek (28.).

W niedzielę odbył się drugi konkurs. Tym razem na podium znaleźli się: Ryoyu Kobayashi, Domen Prevc i Felix Hoffmann.

Punktowało trzech Polaków. Najlepszy z nich ponownie okazał się Stoch, który ostatecznie zajął 12. miejsce. Ponownie w czołowej "30" znalazło się miejsce dla Kubackiego (20.) i Tomasiaka (22.).

Relację z niedzielnego konkursu można przeczytać w tym miejscu. A jak te wydarzenia wpłynęły na klasyfikację generalną PŚ? Po sobocie żółty plastron lidera dzierżył Daniel Tschofenig. Po niedzielnych zmaganiach wyprzedził go Ryoyu Kobayashi, który objął prowadzenie w cyklu. Wyprzedza dotychczasowego lidera Tschofeniga i Domena Prevca.

Najlepszy z Polaków jest Kamil Stoch. Zajmuje 12. miejsce i do czołowej "10" traci 10 punktów. 18. pozycję z Gregorem Deschwandenem dzieli Kacper Tomasiak. W trzeciej dziesiątce plasują się Kubacki i Żyła, a w czwartej Paweł Wąsek.

Klasyfikacja generalna PŚ po dwóch konkursach w Lillehammer: