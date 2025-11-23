Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda klasyfikacja PŚ w skokach po konkursach w Lillehammer
Za nami drugi konkurs nowego sezonu Pucharu Świata. W niedzielę w Lillehammer triumfował Ryoyu Kobayashi. Wyprzedził Domena Prevca i Felixa Hoffmanna. Najlepszy z Polaków - tak jak w sobotę - był Kamil Stoch, który zajął 12. miejsce. Kolejne punkty zdobył debiutujący w PŚ Kacper Tomasiak. W czołowej "30" znalazł się także Dawid Kubacki. Tak wygląda klasyfikacja generalna PŚ po dwóch dniach zmagań 25/26.
Kamil Stoch podczas zawodów PŚ w Lillehammer
Screen Eurosport

W sobotę 22 listopada rozpoczął się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tym razem rywalizacja rozpoczęła się w Lillehammer. Pierwsze trzy miejsca w inauguracyjnym konkursie zajęli Austriacy. Daniel Tschofenig pokonał Jana Hoerla i Stefana Krafta. Czołową piątkę uzupełnili Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi. Najlepszy z Polaków był Kamil Stoch - zajął 13. miejsce. Błysnął także debiutant. 18-letni Kacper Tomasiak uplasował się na 18. pozycji. Poza tą dwójką punktowali Piotr Żyła (19.), Dawid Kubacki (22.) i Paweł Wąsek (28.).

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

W niedzielę odbył się drugi konkurs. Tym razem na podium znaleźli się: Ryoyu Kobayashi, Domen Prevc i Felix Hoffmann.

Punktowało trzech Polaków. Najlepszy z nich ponownie okazał się Stoch, który ostatecznie zajął 12. miejsce. Ponownie w czołowej "30" znalazło się miejsce dla Kubackiego (20.) i Tomasiaka (22.).

Relację z niedzielnego konkursu można przeczytać w tym miejscu. A jak te wydarzenia wpłynęły na klasyfikację generalną PŚ? Po sobocie żółty plastron lidera dzierżył Daniel Tschofenig. Po niedzielnych zmaganiach wyprzedził go Ryoyu Kobayashi, który objął prowadzenie w cyklu. Wyprzedza dotychczasowego lidera Tschofeniga i Domena Prevca. 

Najlepszy z Polaków jest Kamil Stoch. Zajmuje 12. miejsce i do czołowej "10" traci 10 punktów. 18. pozycję z Gregorem Deschwandenem dzieli Kacper Tomasiak. W trzeciej dziesiątce plasują się Kubacki i Żyła, a w czwartej Paweł Wąsek.

Klasyfikacja generalna PŚ po dwóch konkursach w Lillehammer:

  • 1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 145 pkt
  • 2. Daniel Tschofenig (Austria) - 136 pkt
  • 3. Domen Prevc (Słowenia) - 130 pkt
  • 4. Jan Hoerl (Austria) - 112 pkt
  • 5. Stefan Kraft (Austria) - 105 pkt
  • 6. Philipp Raimund (Niemcy) -  90 pkt
  • 7. Felix Hoffmann (Niemcy) - 86 pkt
  • 8. Anze Lanisek (Słowenia) - 76 pkt
  • 9. Stefan Embacher (Austria) - 53 pkt
  • 10. Timi Zajc (Słowenia) - 52 pkt
  • ...
  • 12. Kamil Stoch (Polska) - 42 pkt
  • 18. Kacper Tomasiak (Polska) - 22 pkt
  • 22. Dawid Kubacki (Polska) - 20 pkt
  • 26. Piotr Żyła (Polska) - 12 pkt
  • 32. Paweł Wąsek (Polska) - 3 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/13 Piłka jest serwowana zza linii:

Jesteś laikiem czy rozumiesz, co się dzieje na boisku? Quiz siatkarski