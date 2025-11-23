Znakomity skok 18-letniego Tomasiaka, a za chwilę błysk Stocha! Komplet Polaków

W sobotę w pierwszym konkursie w Lillehammer aż pięciu Polaków było w najlepszej "30". Najlepiej spisał się Kamil Stoch, który zajął 13. miejsce (135,5 i 122 metrów - 291,3 punktu). W kwalifikacjach zawiódł Aleksander Zniszczoł, bo był dopiero 58.

Kamil Stoch znów najlepszym Polakiem w kwalifikacjach

Polscy kibice liczyli, że w niedzielnych kwalifikacjach do drugiego konkursu, tym razem awansuje komplet sześciu zawodników. Rzeczywiście tak też się stało. Tym razem Zniszczoł się poprawił, skoczył 123 metry i pewnie awansował do konkursu.

Znów bardzo dobrze spisał się zaledwie 18-letni Kacper Tomasiak. Skoczył 130 metrów i był 23.

- Daleko, brawo, brawo. Po wyjściu z progu wydaje się, że będzie rekord skoczni. Kacper ma dynamit w nogach, ale brakuje trochę na dole. Nie narzekamy, ale wydawało się, że może być jeszcze dalej - mówili komentatorzy Eurosportu.

Znów najlepszym z Polaków był Kamil Stoch. Zajął on czwarte miejsce w sobotnich kwalifikacjach, a teraz był 15. Stoch skoczył w ładnym stylu 131,5 metra. Po skoku pokręcił głową, jakby mając do siebie zastrzeżenia za wyjście z progu.

Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl po kapitalnym skoku na odległość 141.5 metra.

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 16. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Najlepsza "10" kwalifikacji":

1. Jan Hoerl (Austria) - 141,5 - 144.7

2. Domen Prevc (Słowenia) - 137,5 - 140.9

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 135,5 - 137.4

4. Stefan Kraft (Austria) - 135 - 135.2

5. Philipp Raimund (Niemcy) - 134 - 132.8

6. Daniel Tschofenig (Austria) - 134 - 132.3

7. Felix Hoffmann (Niemcy) - 133 - 130.8

8. Anze Lanisek (Słowenia) 132,5 - 130.1

9. Stephan Embacher (Austria) - 133 - 130

10. Ren Nikaido (Japonia) - 132,5 - 128.1

15. Kamil Stoch - 131.5 - 126

23. Kacper Tomasiak - 130 - 118,2

25. Paweł Wąsek - 125,5 - 116.2

30. Piotr Żyła - 126 - 112.7

34. Aleksander Zniszczoł - 123 - 109.4

37. Dawid Kubacki - 123 - 107.8

