Znakomity skok 18-letniego Tomasiaka, a za chwilę błysk Stocha! Komplet Polaków

W sobotę w pierwszym konkursie w Lillehammer aż pięciu Polaków było w najlepszej "30". Najlepiej spisał się Kamil Stoch, który zajął 13. miejsce (135,5 i 122 metrów - 291,3 punktu). W kwalifikacjach zawiódł Aleksander Zniszczoł, bo był dopiero 58.
Polscy kibice liczyli, że w niedzielnych kwalifikacjach do drugiego konkursu, tym razem awansuje komplet sześciu zawodników. Rzeczywiście tak też się stało. Tym razem Zniszczoł się poprawił, skoczył 123 metry i pewnie awansował do konkursu.
Znów bardzo dobrze spisał się zaledwie 18-letni Kacper Tomasiak. Skoczył 130 metrów i był 23.
- Daleko, brawo, brawo. Po wyjściu z progu wydaje się, że będzie rekord skoczni. Kacper ma dynamit w nogach, ale brakuje trochę na dole. Nie narzekamy, ale wydawało się, że może być jeszcze dalej - mówili komentatorzy Eurosportu.
Znów najlepszym z Polaków był Kamil Stoch. Zajął on czwarte miejsce w sobotnich kwalifikacjach, a teraz był 15. Stoch skoczył w ładnym stylu 131,5 metra. Po skoku pokręcił głową, jakby mając do siebie zastrzeżenia za wyjście z progu.
Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl po kapitalnym skoku na odległość 141.5 metra.
Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 16. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
