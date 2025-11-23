Powrót na stronę główną
Znakomity skok 18-letniego Tomasiaka, a za chwilę błysk Stocha! Komplet Polaków
Wszyscy Polacy zakwalifikowali się do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer. Najlepiej z Biało-Czerwonych w kwalifikacjach spisał się Kamil Stoch.
Kacper Tomasiak
Screen Eurosport

W sobotę w pierwszym konkursie w Lillehammer aż pięciu Polaków było w najlepszej "30". Najlepiej spisał się Kamil Stoch, który zajął 13. miejsce (135,5 i 122 metrów - 291,3 punktu). W kwalifikacjach zawiódł Aleksander Zniszczoł, bo był dopiero 58.

Kamil Stoch znów najlepszym Polakiem w kwalifikacjach

Polscy kibice liczyli, że w niedzielnych kwalifikacjach do drugiego konkursu, tym razem awansuje komplet sześciu zawodników. Rzeczywiście tak też się stało. Tym razem Zniszczoł się poprawił, skoczył 123 metry i pewnie awansował do konkursu. 

Znów bardzo dobrze spisał się zaledwie 18-letni Kacper Tomasiak. Skoczył 130 metrów i był 23. 

- Daleko, brawo, brawo. Po wyjściu z progu wydaje się, że będzie rekord skoczni. Kacper ma dynamit w nogach, ale brakuje trochę na dole. Nie narzekamy, ale wydawało się, że może być jeszcze dalej - mówili komentatorzy Eurosportu. 

Znów najlepszym z Polaków był Kamil Stoch. Zajął on czwarte miejsce w sobotnich kwalifikacjach, a teraz był 15. Stoch skoczył w ładnym stylu 131,5 metra. Po skoku pokręcił głową, jakby mając do siebie zastrzeżenia za wyjście z progu. 

Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl po kapitalnym skoku na odległość 141.5 metra. 

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 16. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Najlepsza "10" kwalifikacji":

  • 1. Jan Hoerl (Austria) - 141,5 - 144.7
  • 2. Domen Prevc (Słowenia) - 137,5 - 140.9
  • 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 135,5 - 137.4
  • 4. Stefan Kraft (Austria) - 135 - 135.2
  • 5. Philipp Raimund (Niemcy) - 134 - 132.8
  • 6. Daniel Tschofenig (Austria) - 134 - 132.3
  • 7. Felix Hoffmann (Niemcy) - 133 - 130.8
  • 8. Anze Lanisek (Słowenia) 132,5 - 130.1
  • 9. Stephan Embacher (Austria) - 133 - 130
  • 10. Ren Nikaido (Japonia) - 132,5 - 128.1
  • 15. Kamil Stoch - 131.5 - 126
  • 23. Kacper Tomasiak  - 130 - 118,2
  • 25. Paweł Wąsek - 125,5 - 116.2
  • 30. Piotr Żyła - 126 - 112.7
  • 34. Aleksander Zniszczoł - 123 - 109.4
  •  37. Dawid Kubacki - 123 - 107.8

