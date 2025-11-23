Tajemniczy gest Stocha po skoku. Wszyscy widzieli, co zrobił

W sobotę otrzymaliśmy potwierdzenie, że obecnie w gronie dwóch najlepszych polskich skoczków narciarskich mamy Kamila Stocha oraz 20 lat młodszego Kacpra Tomasiaka. Obaj panowie zajęli odpowiednio 13. i 18. miejsce w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Lillehammer. W piątek z kolei byli wytypowani do startu w rywalizacji mikstów. Stoch z przytupem rozpoczął ostatni sezon w karierze.

Symbol Stocha po oddanych skokach

Co ciekawe, w poprzedniej kampanii trzykrotny mistrz olimpijski nie był sklasyfikowany w konkursie Pucharu Świata wyżej niż na 14. pozycji. Na inaugurację poprawił zatem ten wynik, choć apetyty po kwalifikacjach, w których zajął 4. lokatę, były na pewno dużo większe.

Uwagę kibiców przykuwa nie tylko dobra forma sportowa mistrza, ale również gest, który wykonywał po oddanych próbach w piątek i sobotę. Układał palce prawej dłoni tak, by stworzyć charakterystyczny symbol. Można było zastanawiać się, co Stoch konkretnie ma na myśli, a teraz po rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu mamy już odpowiedź.

- No jak to, to ty taki obyty jesteś, Kacper, i nie wiesz. W emotkach jesteś obyty. Taki uczony... - śmiał się Stoch. - No, to jest serduszko, nie? So cute (ang. uroczo - przyp.red.) - dodał, ucinając spekulacje.

Stoch z potencjałem na wielkie rzeczy

Wygląda na to, że Stoch może się prezentować zdecydowanie lepiej niż w poprzednich dwóch sezonach, gdzie zajmował odpowiednio 26. i 31. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dotychczas odniósł 39 pucharowych zwycięstw i nie można wykluczyć, że zgarnie jubileuszowy 40. triumf.

Puchar Świata to jedna sprawa, ale najważniejsze będą oczywiście igrzyska olimpijskie, gdzie Stoch ma szansę wystąpić po raz szósty. 38-latek słynie z tego, że potrafi na imprezę czterolecia przygotować naprawdę wysoką formę.

