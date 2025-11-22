Polski 18-latek robi furorę! Wszyscy widzieli, co zrobił

Od dziesięciu lat nie mieliśmy w polskiej kadrze skoczka, który w swoim debiucie w Pucharze Świata od razu zdobył punkty. Andrzej Stękała dokonał tego 19 grudnia 2015 roku w Engelbergu, zajmując 27. miejsce. Od tamtej pory nikt, absolutnie żaden młody (lub nie) polski skoczek nie wszedł do drugiej serii konkursu PŚ już przy pierwszym podejściu. Aż do dziś.
Tomasiak w pierwszej serii doskonale wykorzystał fakt, że akurat przy jego skoku wiatr w plecy, w większości przypadków potężny, nieco osłabł i poleciał aż 137 metrów! Dało to 19. miejsce po pierwszej serii, a w drugiej nie dał się pokonać już jak najbardziej szalejącym podmuchom z tyłu i wylądował na 122. metrze, co pozwoliło jeszcze awansować o jedną lokatę do góry. Nasz wielki talent zachwycił tym ekspertów. Szczególnie że w ostatnich latach młodzieży na poziomie PŚ brakuje nam bardzo mocno.
Patryk Pancewicz, były dziennikarz TVP Sport, nie ukrywał, że Tomasiak budzi w nim taką samą nadzieję, jak kiedyś Kamil Stoch. "Kacper Tomasiak ma w sobie to "coś", czego nie miał żaden polski talent od czasów młodego... Kamila Stocha. Jest jakiś rodzaj ekscytacji, ciekawości i takie poczucie, że to jest gość, który może dojść na szczyt. Trudno mu nie kibicować" - napisał. "Kacper "Tomahawk" Tomasiak (rocznik 2007) - ależ taki chłopak był potrzebny" - dodał od siebie Mateusz Leleń z TVP Sport.
Adam Bucholz ze skijumping.pl zauważył, że Tomasiak w swoim debiucie był tylko odrobinę gorszy od Adama Małysza, gdy ten debiutował. - Kacper Tomasiak osiemnasty w debiutanckim konkursie w #Lillehammer. W pojedynku na debiuty Pucharze Świata jest gorszy o tylko jedną lokatę od... Adama Małysza (17. w Innsbrucku, 04.01.1995) - czytamy na portalu X.
Za to Marcin Kuźbicki z Eurosportu podkreślił, że Tomasiak lepiej wypadł z kolei od samego Gregora Schlierenzauera. - W kategorii pierwszych skoków w Pucharze Świata w karierze: Kacper Tomasiak > Gregor Schlierenzauer (wiem, że Gregor był 2 lata młodszy, ale co mnie to) - stwierdził.
- Kacper Tomasiak wjeżdża z drzwiami do elity. 137 metrów w indywidualnym debiucie w Pucharze Świata. Po prostu wow. - zachwycał się skokiem Polaka z pierwszej serii Dominik Formela ze skijumping.pl. - Jak poradzi sobie Kacper Tomasiak w pierwszym indywidualnym starcie w PŚ? Może zjeść go stres i presja itd. - napisał Jakub Kazula z TVP Sport, udzielając odpowiedzi na własne pytanie stosownym GIF-em.
