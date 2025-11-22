Ależ występ Stocha w kwalifikacjach w Lillehammer!

Po wczorajszym mikście apetyty w polskiej reprezentacji urosły. Kamil Stoch oraz Kacper Tomasiak spisali się bardzo przyzwoicie. Można było z optymizmem patrzeć na kwalifikacje do pierwszego indywidualnego konkursu w sezonie 2025/26.

Pierwszym Polakiem, który zaprezentował swoje umiejętności na skoczni w Lillehammer, był Kacper Tomasiak. 18-latek, dla którego jest to pierwszy występ w karierze w Pucharze Świata oddał skok o długości 123,5 metra. Dzięki bardzo wysokiej rekompensacie za wiatr wyszedł na prowadzenie i jego kwalifikacja do konkursu była niezagrożona.

Swoje zrobili także Piotr Żyła (117,5m) oraz Dawid Kubacki (111,5m). Ich próbom daleko było do udanych, ale wystarczyły, by zakwalifikować się do konkursu. Dużo lepiej wypadł Kamil Stoch. Wylądował na 128. metrze potwierdzając swoją dobrą dyspozycję. Okazał się najlepszym z Polaków, ostatecznie zajmując czwarte miejsce.

Polska bez kompletu

Zdecydowanie poniżej oczekiwań spisał się za to Aleksander Zniszczoł. 105,5 metra to skok zbyt krótki, by wystąpić w konkursie. Poprawnie zaprezentował się Paweł Wąsek. Najlepszy polski skoczek poprzedniego sezonu ze spokojem zapewnił sobie kwalifikację po skoku na 120m. Kwalifikacje wygrał Austriak Stephan Embacher po skoku na 131m. Zawiedli Niemcy - w konkursie nie obejrzymy ani Piusa Paschke, ani Andreasa Wellingera.

Już za chwilę ruszy konkurs indywidualny. Wystąpi w nim pięcioro Polaków: Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch oraz Paweł Wąsek. Zapraszamy serdecznie do śledzenia relacji tekstowej z tych zawodów na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Puchar Świata w Lillehammer, kwalifikacje do pierwszego konkursu ind. - wyniki Polaków:

4. Kamil Stoch - 128m, 145,1pkt

15. Kacper Tomasiak - 123,5m, 129,9pkt

31. Paweł Wąsek - 120m, 121,4pkt

36. Piotr Żyła - 117,5m, 120,3pkt

42. Dawid Kubacki - 111,5m, 114,9pkt

58. Aleksander Zniszczoł - 105,5m, 96,4pkt

