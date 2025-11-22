Co za konkurs w Lillehammer! Polacy pokazali, na co ich stać

Sportową zimę czas zacząć! Puchar Świata w skokach narciarskich oficjalnie powrócił i to w najważniejszym wydaniu, bo przed nami sezon olimpijski. Polacy pod wodzą nowego trenera Macieja Maciusiaka chcą powrócić do ścisłej czołówki. Pierwsze treningi w Lillehammer nie napawały przesadnym optymizmem. Solidnie spisali się nasi najbardziej skrajni zawodnicy, czyli trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch oraz najmniej doświadczony 18-letni Kacper Tomasiak. Tylko oni dwukrotnie zajmowali miejsca, które dałyby im punkty w konkursie. Dostali za to nagrodę w postaci udziału w konkursie drużyn mieszanych, gdzie wraz z Anną Twardosz i Nicole Konderlą-Juroszek zajęli szóste miejsce.
Sobotnie skakanie zaczęliśmy od kwalifikacji, a w nich potwierdziło się to, co o Polakach wiedzieliśmy po piątku. Stoch i Tomasiak, a daleko za nimi cała reszta. Przy czym nasz trzykrotny mistrz olimpijski spisał się wyjątkowo dobrze, bo zajął 4. miejsce! Przy czym też nie wolno nie wspomnieć, że warunki były trudne i wielu potężnie wiało w plecy. Jednak nawet to nie było w stanie usprawiedliwić koszmarnych wpadek dwóch Niemców - Andreasa Wellingera oraz Piusa Paschke, którzy nie dostali się do konkursu! Niestety to samo spotkało Aleksandra Zniszczoła, który skończył 58. i w przeciwieństwie do reszty rodaków nie przebrnął przez kwalifikacje.
Bardzo dobry w kwalifikacjach był też Kacper Tomasiak. Nasz 18-letni talent skończył je na 15. miejscu po skoku na 128 metrów. Jednak w konkursie przekroczył wszelkie oczekiwania! Miał szczęście, bo wiatr w plecy wiał słabo i doliczono mu tylko 5,2 pkt, podczas gdy niektórym doliczano po 18 punktów. Ale to trzeba wykorzystać, a on to zrobił. Poleciał aż 137 metrów, co dało mu po pierwszej serii 19. miejsce i pierwsze w karierze punkty PŚ.
Jeszcze lepiej spisał się Kamil Stoch! Osiągnął co prawda 135,5 metra, ale z belki ustawionej o dwa poziomy niżej. Dzięki temu, a także punktom za wiatr i wysokim notom trzykrotny mistrz olimpijski zajął w pierwszej serii 10. lokatę. Dobre wieści też co do innych Polaków, bo wszyscy dostali się do drugiej serii. Żyła, Kubacki i Wąsek wszyscy z trzeciej dziesiątki, bo kolejno z 25., 29. i 30. miejsca. Tym dwóm ostatnim niespodziewanie pomogli Karl Geiger i Kristoffer Eriksen Sundal, kończąc niespodziewanie poza Top 30.
Jeśli chodzi o czołówkę, to dużych niespodzianek nie było, bo prowadził Stefan Kraft (138 m) przed Domenem Prevcem (też 138 m) i Felixem Hoffmannem (134,5 m). Było zaś bardzo ciasno, bo pierwsze i trzecie miejsce dzieliło tylko 3,9 pkt. Mało tego! Dziesiąty Kamil Stoch do podium tracił jedynie 4,8 pkt, więc wszystko jeszcze było możliwe!
Druga seria zaczęła się od... bardzo mocnego wiatru w plecy. Przez to odległości znacznie się różniły. Paweł Wąsek poleciał 119 metrów, Dawid Kubacki 121,5, a Piotr Żyła zdecydowanie najdalej z nich, bo 126,5 metra. Co jednak ważne, wszyscy poprawili swoje lokaty względem pierwszej serii. Wąsek skończył na 28. miejscu, Kubacki na 22., zaś Żyła awansował do drugiej dziesiątki i zajął 19. lokatę.
Drugiej dziesiątki, w której mimo bardzo trudnych warunków utrzymał się Kacper Tomasiak. Polak nie przejął się wiatrem o sile 2 m/s w plecy i poleciał 122 metry, co pozwoliło wręcz na awans o jedno miejsce na 18. lokatę Top 20 w debiucie w PŚ? Nic tylko wstać i bić brawo! Tyle samo, czyli 122 metry, poleciał też Kamil Stoch. Niestety nie pozwoliło to obronić miejsca w Top 10. Mimo to lokatę 13. trzeba uznać za naprawdę dobrą jak na start sezonu. Lata lecą, a Stoch nadal najlepszym z Polaków!
Walka o zwycięstwo rozstrzygnęła się między Austriakami, Prevcem i Hoffmannem. Zwycięsko wyszli z niej Austriacy, którzy zajęli wszystkie miejsca na podium! Ale wcale nie wygrał Kraft. Stefan dostał w ostatnim skoku potężny podmuch w plecy i choć rekompensata była olbrzymia, aż 37 punktów, to 120 metrów starczyło tylko na 3. miejsce! Daniel Tschofenig wygrał na start PŚ, a drugie miejsce zajął Jan Hoerl!
Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU.
