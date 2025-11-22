Co za konkurs w Lillehammer! Polacy pokazali, na co ich stać

Sportową zimę czas zacząć! Puchar Świata w skokach narciarskich oficjalnie powrócił i to w najważniejszym wydaniu, bo przed nami sezon olimpijski. Polacy pod wodzą nowego trenera Macieja Maciusiaka chcą powrócić do ścisłej czołówki. Pierwsze treningi w Lillehammer nie napawały przesadnym optymizmem. Solidnie spisali się nasi najbardziej skrajni zawodnicy, czyli trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch oraz najmniej doświadczony 18-letni Kacper Tomasiak. Tylko oni dwukrotnie zajmowali miejsca, które dałyby im punkty w konkursie. Dostali za to nagrodę w postaci udziału w konkursie drużyn mieszanych, gdzie wraz z Anną Twardosz i Nicole Konderlą-Juroszek zajęli szóste miejsce.

Polacy w komplecie w drugiej serii. Niemcy bez wyważenia

Sobotnie skakanie zaczęliśmy od kwalifikacji, a w nich potwierdziło się to, co o Polakach wiedzieliśmy po piątku. Stoch i Tomasiak, a daleko za nimi cała reszta. Przy czym nasz trzykrotny mistrz olimpijski spisał się wyjątkowo dobrze, bo zajął 4. miejsce! Przy czym też nie wolno nie wspomnieć, że warunki były trudne i wielu potężnie wiało w plecy. Jednak nawet to nie było w stanie usprawiedliwić koszmarnych wpadek dwóch Niemców - Andreasa Wellingera oraz Piusa Paschke, którzy nie dostali się do konkursu! Niestety to samo spotkało Aleksandra Zniszczoła, który skończył 58. i w przeciwieństwie do reszty rodaków nie przebrnął przez kwalifikacje.

Ależ skoki Tomasiaka i Stocha!

Bardzo dobry w kwalifikacjach był też Kacper Tomasiak. Nasz 18-letni talent skończył je na 15. miejscu po skoku na 128 metrów. Jednak w konkursie przekroczył wszelkie oczekiwania! Miał szczęście, bo wiatr w plecy wiał słabo i doliczono mu tylko 5,2 pkt, podczas gdy niektórym doliczano po 18 punktów. Ale to trzeba wykorzystać, a on to zrobił. Poleciał aż 137 metrów, co dało mu po pierwszej serii 19. miejsce i pierwsze w karierze punkty PŚ.

Jeszcze lepiej spisał się Kamil Stoch! Osiągnął co prawda 135,5 metra, ale z belki ustawionej o dwa poziomy niżej. Dzięki temu, a także punktom za wiatr i wysokim notom trzykrotny mistrz olimpijski zajął w pierwszej serii 10. lokatę. Dobre wieści też co do innych Polaków, bo wszyscy dostali się do drugiej serii. Żyła, Kubacki i Wąsek wszyscy z trzeciej dziesiątki, bo kolejno z 25., 29. i 30. miejsca. Tym dwóm ostatnim niespodziewanie pomogli Karl Geiger i Kristoffer Eriksen Sundal, kończąc niespodziewanie poza Top 30.

W czołówce ciasno jak w puszce

Jeśli chodzi o czołówkę, to dużych niespodzianek nie było, bo prowadził Stefan Kraft (138 m) przed Domenem Prevcem (też 138 m) i Felixem Hoffmannem (134,5 m). Było zaś bardzo ciasno, bo pierwsze i trzecie miejsce dzieliło tylko 3,9 pkt. Mało tego! Dziesiąty Kamil Stoch do podium tracił jedynie 4,8 pkt, więc wszystko jeszcze było możliwe!

Takie debiuty naszej młodzieży, to my możemy oglądać!

Druga seria zaczęła się od... bardzo mocnego wiatru w plecy. Przez to odległości znacznie się różniły. Paweł Wąsek poleciał 119 metrów, Dawid Kubacki 121,5, a Piotr Żyła zdecydowanie najdalej z nich, bo 126,5 metra. Co jednak ważne, wszyscy poprawili swoje lokaty względem pierwszej serii. Wąsek skończył na 28. miejscu, Kubacki na 22., zaś Żyła awansował do drugiej dziesiątki i zajął 19. lokatę.

Stoch nie obronił Top 10. Austriacy zabawili się po swojemu

Drugiej dziesiątki, w której mimo bardzo trudnych warunków utrzymał się Kacper Tomasiak. Polak nie przejął się wiatrem o sile 2 m/s w plecy i poleciał 122 metry, co pozwoliło wręcz na awans o jedno miejsce na 18. lokatę Top 20 w debiucie w PŚ? Nic tylko wstać i bić brawo! Tyle samo, czyli 122 metry, poleciał też Kamil Stoch. Niestety nie pozwoliło to obronić miejsca w Top 10. Mimo to lokatę 13. trzeba uznać za naprawdę dobrą jak na start sezonu. Lata lecą, a Stoch nadal najlepszym z Polaków!

Walka o zwycięstwo rozstrzygnęła się między Austriakami, Prevcem i Hoffmannem. Zwycięsko wyszli z niej Austriacy, którzy zajęli wszystkie miejsca na podium! Ale wcale nie wygrał Kraft. Stefan dostał w ostatnim skoku potężny podmuch w plecy i choć rekompensata była olbrzymia, aż 37 punktów, to 120 metrów starczyło tylko na 3. miejsce! Daniel Tschofenig wygrał na start PŚ, a drugie miejsce zajął Jan Hoerl!

Klasyfikacja sobotniego konkursu PŚ w Lillehammer:

1. Daniel Tschofenig (Austria) - 133 m i 129 m, 311,5 pkt

2. Jan Hoerl (Austria) - 136 m i 126 m, 307,2 pkt

3. Stefan Kraft (Austria) - 138 m i 120 m, 306,3 pkt

4. Domen Prevc (Słowenia) - 138 m i 126 m, 304,8 pkt

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 136 m i 127,5 m, 304,1 pkt

6. Philipp Raimund (Niemcy) - 139,5 m i 127,5 m, 303,4 pkt

...

13. Kamil Stoch (Polska) - 135,5 m i 122 m, 291,3 pkt

- 135,5 m i 122 m, 291,3 pkt 18. Kacper Tomasiak (Polska) - 137 m i 122 m, 283,2 pkt

- 137 m i 122 m, 283,2 pkt 19. Piotr Żyła (Polska) - 131 m i 126 m, 283,0 pkt

- 131 m i 126 m, 283,0 pkt 22. Dawid Kubacki (Polska) - 126,5 m i 121,5 m, 277,1 pkt

- 126,5 m i 121,5 m, 277,1 pkt 28. Paweł Wąsek (Polska) - 127,5 m i 119 m, 268,7 pkt

