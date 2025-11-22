PŚ w Lillehammer. O której skoki dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

To będzie jeden z najważniejszych sezonów w historii polskich skoków. Kamil Stoch zdecydował, że po nim przejdzie na sportową emeryturę. Polak wygrał 39 konkursów Pucharu Świata, identycznie jak Adam Małysz. "Czy w swoim ostatnim sezonie w karierze młodszy mistrz przeskoczy starszego? A może już dawno to zrobił, bo ma trzy złote medale olimpijskie, a Małysz ma z igrzysk "tylko" trzy srebra i brąz?" - zastanawiał się Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. 38-latek bardzo dobrze spisał się podczas pierwszych zawodów w sezonie 2025/26.

Kiedy skoki narciarskie? O której godzinie?

Reprezentacja Polski, mająca w składzie m.in. Kamila Stocha oraz Kacpra Tomasiaka, zajęła szóste miejsce w 15-zespołowej stawce konkursu mieszanego w Lillehammer. "To wynik, który po prostu warto docenić" - przekazał Jachimiak. Był to najlepszy rezultat w historii w konkursie drużyn mieszanych w Pucharze Świata w skokach narciarskich.

Tomasiak zaprezentował się doskonale. Natomiast Stoch - jeszcze lepiej. Nie dość, że zanotował 128,5 oraz 130,5 metra, to uzyskał w sumie 264,3 pkt, co było siódmym wynikiem w stawce. "Krótko mówiąc: w piątek polskie skoki zaliczyły niezłe wejście w sezon. Ale chcemy więcej. I najpewniej - chociaż w tym pierwszym okresie zimy 2025/2026 - tego 'więcej' będziemy wyczekiwali zwłaszcza od Tomasiaka i Stocha" - dodał dziennikarz Sport.pl.

Nie ma wątpliwości, że będzie to trudny sezon dla polskich kibiców, gdyż podczas najbliższych miesięcy ostatni raz będą oni mogli oglądać na skoczni właśnie Stocha. Wieńczący karierę sezon był w wyjątkowy sposób przedstawiany przez organizację FIS.

- Zrobiłem pierwszy krok w pożegnalnym Pucharze Świata i muszę powiedzieć, z był on dosyć przyjemny. Miękko się szło - śmiał się Stoch. - W pełni akceptuję to, co się wydarzyło na skoczni, bo to były solidne skoki. Można się do nich przyczepić, ale mam porządny fundament, na którym mogę budować teraz coś więcej. Przyjechałem i zobaczyłem, że jest naprawdę dobrze. Teraz chcę kontynuować dobrą pracę - podsumował w rozmowie z Interią.

O której skoki narciarskie dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIKI NA ŻYWO]

Już w sobotę 22 listopada odbędzie się pierwszy w sezonie 2025/26 konkurs indywidualny na skoczni w Lillehammer. Początek zaplanowano na godz. 16, natomiast tuż przed tym zostaną rozegrane kwalifikacje. Zmagania będzie można oglądać na antenach TVN-u, Eurosportu, a także na platformie HBO Max. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE